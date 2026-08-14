Συγκλονίζει ο θάνατος του 17χρονου στην Κίμωλο, την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο στο εξωτερικό ντους παλιάς κατοικίας. Στο επίκεντρο των ερευνών των Αρχών βρίσκεται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση της κατοικίας, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος. Παράλληλα, ερευνάται εάν η εγκατάσταση διέθετε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, όπως ρελέ διαρροής, το οποίο μπορεί να διακόψει άμεσα την παροχή ρεύματος σε περίπτωση ηλεκτρικής διαρροής.

Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια της ηλεκτροπληξίας και οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του 17χρονου.

Ο γιατρός που συνομίλησε με τη μητέρα του άτυχου νεαρού, Αγαπητός Ξάνθης, μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» και περιέγραψε όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα: «Εμένα με πήρε τηλέφωνο εκείνο το μεσημέρι η μητέρα του 17χρονου. Ήμουν ο πρώτος που πήρε γιατί βρήκε το παιδί της στο μπάνιο. Είναι ένα μικρό σπιτάκι. Το μπάνιο είναι δηλαδή ένας χώρος έξω από το σπίτι, όπως είναι τα παλιά σπίτια που κάναμε τα μπάνια έξω από το σπίτι. Είχε πάει το παιδί να κάνει ντους. Δεν γύρναγε, οπότε εκείνη βγήκε να δει τι κάνει και δεν έχει γυρίσει. Οπότε κατ’ εκτίμηση το βρήκε περίπου μισή ώρα από όταν το χτύπησε το ρεύμα. Αμέσως μου είπε ότι, όταν με πήρε τηλέφωνο, το παιδί είναι μισό μέσα στο ντους, μισό έξω, ότι δεν αναπνέει, ότι είναι κυανό. Μου είπε ότι μάλλον έπαθε ηλεκτροπληξία. Μόλις μου το είπε αυτό, της λέω: “Γιατί το λέτε αυτό; Τι συμβαίνει; Πείτε μου γρήγορα”. Μου λέει: “Γιατί χτυπάει και με χτυπάει το ρεύμα εμένα τώρα”. Μόλις μου λέει αυτό της λέω: “Κλείστε αμέσως τον γενικό”. Την ώρα που της λέω αυτό συγχρόνως πέφτει και το ρεύμα. Και μου λέει: “Τώρα δεν έχω ρεύμα”», είπε αρχικά.

«Δευτερόλεπτα ήταν αυτά. Μετά εμείς στείλαμε αμέσως το ασθενοφόρο με τον διασώστη. Μόλις της μίλησα να τον φέρει στο ιατρείο, ξεκίνησα για το ιατρείο, πήρα και τις δύο αγροτικές που έχουμε στο νησί να ετοιμάσουν απινιδωτές. Να προετοιμαστούμε γιατί κατάλαβα ότι είχε πεθάνει το παιδί. Ο διασώστης πήγε αμέσως. Σε πέντε λεπτά ήταν εκεί το ασθενοφόρο. Άρχισε να του κάνει ΚΑΡΠΑ. Μπόρεσε και έδωσε και μια απινίδωση. Αυτό σημαίνει ότι είχε ρυθμό, γιατί αν δεν έχει ρυθμό, ξέρετε, ο απινιδωτής δεν δίνει ρεύμα. Οπότε μία φορά μόνο προς έκπληξή μου και έδωσε. Τον έβαλε μέσα στο ασθενοφόρο και συνέχισε να του κάνει ΚΑΡΠΑ. Ένας άλλος οδήγησε το ασθενοφόρο που βρήκε εκεί άνθρωπο να το φέρει στο αγροτικό ιατρείο, γιατί εκείνος έκανε ΚΑΡΠΑ ο διασώστης πίσω, και κάναμε όλα αυτά που έπρεπε να κάνουμε, αλλά είχε έρθει νεκρό το παιδί. Έκανε πολλή ώρα δηλαδή. Τον βρήκε αργά η μητέρα του και δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα», συνέχισε.

«Ακαριαίο γεγονός η ηλεκτροπληξία»

Ο ιατροδικαστής, Γρηγόρης Λέων, επεσήμανε, από την πλευρά του: «Προφανώς έχει να κάνει με μια κακή εγκατάσταση. Βέβαια, γι’ αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει παράλληλα μια άλλη πραγματογνωμοσύνη από ειδικούς, οι οποίοι θα διαπιστώσουν πράγματι την εν λόγω βλάβη. Το θέμα είναι ότι η ηλεκτροπληξία, όσο μεγαλύτερη είναι η τάση μάλιστα, είναι ένα ακαριαίο γεγονός. Δεν προλαβαίνεις, πρέπει να σας πω, να αντιδράσεις καθόλου. Και μάλιστα για εμάς τους ιατροδικαστές ουσιαστικά είναι συνήθως χαρακτηριστική η διαδικασία. Είναι χαρακτηριστικά τα αποτυπώματα που αφήνει στο σώμα. Σκεφτείτε ότι συνήθως έχουμε σαν πύλη εισόδου του ρεύματος, ένα κάψιμο, ένα μικρό κάψιμο στην περιοχή στην οποία εισέρχεται το ρεύμα. Συνήθως ξαναλέω, και πιθανά να υπάρχει και ένα σημείο εξόδου. Είναι χαρακτηριστικές επίσης οι εικόνες που βλέπουμε πάρα πολλές φορές και στο μικροσκόπιο ή κατά τη διάρκεια των ιστολογικών εξετάσεων. Για παράδειγμα, στο μυοκάρδιο, στην καρδιά, καθώς σκεφτείτε ότι η καρδιά μας ουσιαστικά λειτουργεί και αυτή με κάποια ρεύματα τύπου ηλεκτρικού. Όταν διαπερνά το ηλεκτρικό, το πραγματικό ηλεκτρικό ρεύμα την καρδιά μας, ουσιαστικά αλλοιώνει πλήρως αυτή τη διαδικασία και η καρδιά σταματάει ακαριαία. Αυτός είναι ο θάνατος από ηλεκτροπληξία. Δεν προλαβαίνεις να αντιδράσεις. Ειδικά σε μια διαδικασία όπως ήταν αυτή εντός μπάνιου, μιας κακής εγκατάστασης προφανώς, όπως θα πιστοποιηθεί, μπάνιου, κάπως έτσι θα βρέθηκε το παιδί».

«Είναι απαραίτητες λοιπόν να περιμένουμε πέρα από τη νεκροψία – νεκροτομή και τις ιστολογικές εξετάσεις, κυρίως για επιβεβαίωση. Συνήθως τα δείγματα που παίρνουμε σας ξαναείπα είναι από το βασικό όργανο, την καρδιά, το οποίο σταματάει πρώτο και μάλιστα και από τα σημεία τα οποία βλέπουμε τις αλλοιώσεις στο δέρμα του τύπου εγκαυμάτων, που και εκεί βλέπουμε ουσιαστικά το τι, πώς διαπερνά το ηλεκτρικό ρεύμα και μετά και από αυτές τις εξετάσεις δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για έναν δικαστή ότι πρόκειται για ηλεκτροπληξία», συνέχισε.

«Δεν ακουμπάμε με γυμνά χέρια άτομο που έχει πάθει ηλεκτροπληξία»

Ο κ. Λέων συμπλήρωσε: «Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω τα εξής, ότι αυτό που συμβούλεψε ο συνάδελφος ήταν πράγματι σωτήριο για τη μητέρα, γιατί όντως πάρα πολλές φορές σε μία ηλεκτροπληξία μπορεί να συμβεί να έχουμε και δεύτερο θύμα αυτόν που με γυμνά χέρια πάει να απομακρύνει τον πρώτο. Και η πηγή βέβαια είναι ακόμα ενεργή. Δηλαδή αυτό που συμβούλεψε πραγματικά ο κύριος Ξάνθης, ο συνάδελφος, έσωσε κυριολεκτικά τη ζωή της γυναίκας. Προφανώς η πηγή ήταν ακόμα ανοιχτή. Ορθώς τη συμβούλεψε να κόψει το ρεύμα, γιατί, εάν προσπαθούσε να μετακινήσει το παιδί με γυμνά χέρια, ξαναλέω από το μπάνιο και πλησίαζε ακόμα περισσότερο στο κέντρο, στην πηγή του ρεύματος, προφανώς θα είχαμε δύο θύματα αυτή τη στιγμή. Επ’ ουδενί με γυμνά χέρια να ακουμπήσεις το άτομο. Μάλιστα εδώ πρέπει να σας πω ότι δυστυχώς στο μπάνιο έχουμε και ένα ακόμα δεδομένο, ότι το νερό είναι καλός αγωγός και ουσιαστικά μας δημιουργεί όπως αντιλαμβάνεστε ένα κάκιστο πεδίο, για να έχουμε πράγματι το μοιραίο».