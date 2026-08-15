«Ως εργοδότης του συγκεκριμένου οδηγού, αλλά και ως μέλος του κλάδου των επαγγελματιών ταξί, θέλω να καταδικάσω απερίφραστα το περιστατικό που σημειώθηκε στην Πάρο και τη βίαιη συμπεριφορά απέναντι σε ηλικιωμένο συμπολίτη μας.

Η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν εκφράζει ούτε την επιχείρησή μου ούτε τον κλάδο των οδηγών ταξί, ο οποίος σύσσωμος καταδικάζει τέτοιου είδους φαινόμενα.

Ο συγκεκριμένος εργαζόταν στην επιχείρησή μου περίπου τρία χρόνια και κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας, δεν είχε παρουσιάσει ανάλογη σοβαρή συμπεριφορά. Ωστόσο, ο καθένας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πράξεις και τις επιλογές του», δηλώνει cyclades24.gr ο εργοδότης του οδηγού που ξυλοκόπησε ηλικιωμένο.

Από την πλευρά της επιχείρησης έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη λύση της εργασιακής συνεργασίας. «Από σήμερα δεν βρίσκεται στην επιχείρησή μου, μετά από αυτό που έκανε. Δυστυχώς, το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη δυσφήμιση τόσο σε εμένα προσωπικά και στην επιχείρησή μου όσο και συνολικά στον επαγγελματικό κλάδο των ταξί της Πάρου.

Είναι άδικο η πράξη ενός ανθρώπου να χαρακτηρίζει έναν ολόκληρο επαγγελματικό χώρο, στον οποίο καθημερινά εργάζονται άνθρωποι με ευθύνη, συνέπεια και σεβασμό προς τον επιβάτη.

Απ’ όσο γνωρίζω η υπόθεση έχει πάρει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, η οποία είναι αρμόδια να διερευνήσει πλήρως τα γεγονότα και να αποδώσει τις ευθύνες όπου αυτές αναλογούν».