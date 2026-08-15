Με κατάνυξη και εκατομμύρια πιστών να κατακλύζουν τους ναούς που είναι αφιερωμένοι στην Παναγία γιορτάζεται σήμερα ο Δεκαπενταύγουστος.

Στο κέντρο της Αθήνας, ένας από τους ναούς που αποτελούν επίκεντρο των εορτασμών είναι ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου -η γνωστή Παναγία Παντάνασσα στο Μοναστηράκι. Πρόκειται για το χρονολογούμενο από τον 10ο αιώνα καθολικό ενός αφανισμένου σήμερα μοναστηρίου, το οποίο ήταν γνωστό ως «Μεγάλο Μοναστήρι» και με τα χρόνια επικράτησε ως «μοναστηράκι», δίνοντας τελικά το όνομά του σε ολόκληρη την περιοχή.

«Κάθε χρόνο κάνουμε τάμα»

Ανάμεσα στους εκατοντάδες προσκυνητές που βρέθηκαν στον ιστορικό ναό, ο Νίκος ταξίδεψε από τη Βόρεια Ελλάδα και μοιράστηκε τη δική του βαθιά προσωπική ιστορία.

«Γιορτάζει η Παναγία μας, που είναι μητέρα όλων των ανθρώπων. Από εκεί και πέρα, πιστεύω όλοι οι πιστοί και οι Έλληνες ορθόδοξοι χριστιανοί την τιμούν με τον καλύτερο τρόπο. Εγώ δεν είμαι από την Αθήνα, είμαι από τη Θεσσαλονίκη, αλλά έτυχε να βρίσκομαι εδώ» αναφέρει στο Orange Press Agency.

Η παρουσία του στον ναό συνδέεται με ένα ανεπούλωτο τραύμα, αλλά και μια αδιάλειπτη πίστη. «Κάθε χρόνο κάνουμε τάμα στην Παναγία να έχει καλά τα παιδιά μας. Δυστυχώς όμως είχαμε ένα ατύχημα με τον μεγάλο μας γιο, ο οποίος μας άφησε σε δυστύχημα. Ειδικά σήμερα που ήρθαμε, θέλαμε η Παναγία να τον έχει καλά εκεί επάνω» εξομολογείται με συγκίνηση.

«Είναι το Πάσχα της Παναγιάς μας»

Για τη σημασία της μεγάλης αυτής ημέρας μίλησε και η Λουίζα, περιγράφοντας τον Δεκαπενταύγουστο ως μια γιορτή ελπίδας και προσφοράς. «Σήμερα είναι σημαντική μέρα για εμάς τους χριστιανούς ορθοδόξους. Η Παναγία μας κοιμήθηκε, αλλά δεν κοιμήθηκε για να στεναχωριόμαστε εμείς. Κοιμήθηκε για να δώσει τη δόξα, την υγεία, να δώσει ό,τι ζητάει ο καθένας από εμάς και σε όποια δυσκολία έχει να μας βοηθήσει», υπογραμμίζει.

Όπως εξηγεί, η προσέλευση των πιστών συνδυάζει την παράκληση αλλά και την ευγνωμοσύνη: «Ήρθαμε παραμονή και ανήμερα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου να προσκυνήσουμε τη χάρη της, να της ζητήσουμε να μας βοηθήσει, αλλά και να την ευχαριστήσουμε, γιατί πρέπει να ευχαριστούμε την Παναγία ό,τι και να μας δίνει. Έτσι προχωράμε και έτσι πρέπει να κάνει όλος ο κόσμος. Σήμερα για εμάς είναι το Άγιο Πάσχα. Όπως γίνεται η Ανάσταση του Χριστού και πανηγυρίζει όλη η Ελλάδα, έτσι είναι το Πάσχα της Παναγιάς μας. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδος ή και του κόσμου εορτάζουν την Κοίμηση της Θεοτόκου».

«Αγάπη, ειρήνη και πίστη που περνά από γενιά σε γενιά»

Η ίδια περιγράφει το βαθύ συναισθηματικό αποτύπωμα που αφήνει η προσευχή στην ψυχή της. «Γαληνεύει η ψυχή μου, το μυαλό μου. Δακρύζω όταν προσεύχομαι στον Χριστό και στην Παναγία, γιατί αυτή είναι η δύναμή μας. Εάν ξεχάσουμε και δεν συνεχίσουμε να πιστεύουμε, η ανθρωπότητα πού θα πιστέψει, τι θα κάνει; Πρέπει να έχεις τα πιστεύω σου. Αυτά τα μάθαμε από τον παππού, τη γιαγιά και τους γονείς μας, τα κρατάμε και τα συνεχίζουμε στα παιδιά μας, να βαδίζουν έτσι όπως εμείς μάθαμε».

Όπως είπε, πέρα από την Παντάνασσα στο Μοναστηράκι προσκύνησε και στην Παναγία Γρηγορούσα, ενώ κλείνοντας ευχήθηκε «σε όλο τον κόσμο να έχουν υγεία, να πιστεύουν και η Παναγία θα τους φέρει αυτό που ποθούν. Όλα με πίστη, με αγάπη, με ομόνοια και να έχουμε ειρήνη σε όλο τον κόσμο».