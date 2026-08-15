Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, σε νεότερο απολογισμό των φονικότερων ισραηλινών επιθέσεων από τις συμφωνίες του Ιουνίου που έφεραν κάποια ύφεση στις εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

Σε ανακοίνωση, ο ισραηλινός στρατός είπε ότι έπληξε υποδομές της σιιτικής ένοπλης οργάνωσης στη διάρκεια της νύχτας σε μια ζώνη ασφαλείας, στον νότιο Λίβανο, απαντώντας, όπως υποστήριξε, σε ενέργειες εναντίον των στρατιωτών του.

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ισραηλινά αεροπλάνα έπληξαν ένα σπίτι στο χωριό Ανσάρ, ενώ τέσσερις άλλοι σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή στο χωριό Ντέιρ Ελ Ζαχράνι, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Μεταξύ των επτά νεκρών στην Ανσάρ είναι τρία παιδιά και δύο γυναίκες, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Δεκαεννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης στις ισραηλινές επιθέσεις.

Τα σημερινά πλήγματα είναι μία από τις φονικότερες επιθέσεις στον Λίβανο εβδομάδες αφότου η χώρα συμφώνησε σε ένα ειρηνευτικό πλαίσιο με το Ισραήλ, έπειτα από μεσολάβηση των Η.Π.Α. Το πλαίσιο προβλέπει την παραμονή ισραηλινών στρατευμάτων στον κατεχόμενο νότιο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ και να αναλάβει τον έλεγχο ο στρατός του Λιβάνου. Η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση απέρριψε τους όρους αυτούς, χαρακτηρίζοντάς τους παράδοση.

Η Χεζμπολάχ απείλησε με τα κατάλληλα αντίποινα μετά τις ισραηλινές επιδρομές και κάλεσε τη Βηρυτό να σταματήσει τις «ταπεινωτικές» διαπραγματεύσεις που διεξάγει με το Ισραήλ από τον Απρίλιο.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, κατήγγειλε ότι οι σημερινές ισραηλινές επιθέσεις αποτελούν «ξεκάθαρο μήνυμα» για το μέλλον των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, εν όψει της έναρξης νέου κύκλου συνομιλιών στη Ρώμη τον Σεπτέμβριο.