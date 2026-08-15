Τρεις Ιρανοί πιλότοι συνελήφθησαν ζωντανοί από τις δυνάμεις του Κατάρ μετά τη συντριβή των Su-24 αεροσκαφών τους στις 2 Μαρτίου.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι τρεις Ιρανοί πιλότοι αιχμαλωτίστηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης κατά αμερικανικής βάσης στο Κατάρ τον Μάρτιο τις πρώτες μέρες του πολεμου ΗΠΑ-Ιράν και ζητά την απελευθέρωσή τους.

Τρεις Ιρανοί πιλότοι συνελήφθησαν ζωντανοί από τις δυνάμεις του Κατάρ μετά τη συντριβή των Su-24 αεροσκαφών τους στις 2 Μαρτίου, δήλωσε ο στρατηγός Μοχάμαντ Μπαγερζαντέχ, επικεφαλής της Επιτροπής Αναζήτησης αγνοουμένων μελών των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν.

«Οι Τζαβάντ Σαλεχί, Αμπντολμαζίντ Νταστιάν και Ομράν Μπεχραβεσιάν κρατούνται από τις δυνάμεις του Κατάρ και η κυβέρνηση του Κατάρ δεν τους έχει ακόμη επιτρέψει να συναντήσουν ή να έρθουν σε επαφή με τις οικογένειές τους και τις αρχές», αναφέρεται σε επιστολή του προς τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Ο Μοχάμαντ Μπαγερζαντέχ καλεί τη ΔΕΕΣ «να συναντήσει τους Ιρανούς πιλότους το συντομότερο δυνατό, να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας τους και να διευκολύνει την απελευθέρωσή τους».

Στα τέλη του Ιουλίου, ο ιρανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι ανέκτησε τη σορό ενός Ιρανού πιλότου, του Ματζίντ Καζεμί, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επίθεσης στις αρχές Μαρτίου εναντίον της αμερικανικής αεροπορικής βάσης Αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ. Οι ιρανικές αρχές είχαν ανακοινώσει ότι άλλοι τρεις πιλότοι αγνοούνταν μετά την επίθεση αυτή, χωρίς να διευκρινίσουν ότι είχαν αιχμαλωτιστεί.