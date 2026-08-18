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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Φρανκ Μπερντ, ο επί δεκαετίες ντράμερ του θρυλικού αμερικανικού ροκ συγκροτήματος ZZ Top.

Ο Μπερντ πέθανε τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο ράντσο του στο Ρίτσμοντ του Τέξας, όπου βρισκόταν υπό φροντίδα hospice, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου του.

Την είδηση ανακοίνωσαν οι ZZ Top, με τον Μπίλι Γκίμπονς να αποχαιρετά έναν στενό φίλο και συνεργάτη, χαρακτηρίζοντάς τον έναν από τους πιο καινοτόμους ντράμερ της γενιάς του και υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που είχε ο χαρακτηριστικός ρυθμός του στον ήχο του συγκροτήματος.

Ο Μπερντ είχε αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα. Είχε αποχωρήσει προσωρινά από τις περιοδείες των ZZ Top τον Μάρτιο του 2025, ενώ απουσίαζε και από αρκετές εμφανίσεις του συγκροτήματος μέσα στο 2026. Μόλις την περασμένη εβδομάδα είχε ακυρωθεί συναυλία των ZZ Top στο Hollywood Bowl εξαιτίας προβλημάτων υγείας του.

Περισσότερο από μισό αιώνα στους ZZ Top

Ο Φρανκ Μπερντ εντάχθηκε στους ZZ Top το 1969 και ήταν εκείνος που πρότεινε στον Μπίλι Γκίμπονς να δοκιμάσει τον μπασίστα Ντάστι Χιλ, διαμορφώνοντας έτσι την κλασική σύνθεση του συγκροτήματος. Οι τρεις τους παρέμειναν μαζί για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, μέχρι τον θάνατο του Χιλ το 2021.

Οι ZZ Top γνώρισαν τεράστια επιτυχία συνδυάζοντας blues, rock και boogie, ενώ τραγούδια όπως τα «La Grange», «Sharp Dressed Man», «Legs» και «Gimme All Your Lovin’» έγιναν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους. Το συγκρότημα πούλησε περισσότερους από 50 εκατομμύρια δίσκους και το 2004 εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame.

Ο Μπερντ ήταν επίσης η ειρωνική εξαίρεση στην εμβληματική εμφάνιση των ZZ Top: παρά το επώνυμό του («Beard»), ήταν το μέλος του συγκροτήματος που συνήθως δεν είχε τη χαρακτηριστική μακριά γενειάδα.

Μετά τον θάνατό του, οι ZZ Top ακύρωσαν τις δύο αμέσως επόμενες συναυλίες τους, ωστόσο ανακοίνωσαν ότι θα συνεχίσουν την περιοδεία τους, όπως επιθυμούσε ο ίδιος ο Μπερντ.