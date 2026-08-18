Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Φρανκ Μπερντ, ο επί δεκαετίες ντράμερ του θρυλικού αμερικανικού ροκ συγκροτήματος ZZ Top.



Ο Μπερντ πέθανε τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο ράντσο του στο Ρίτσμοντ του Τέξας, όπου βρισκόταν υπό φροντίδα hospice, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου του.

ZZ Top drummer Frank Beard, whose signature backbeat helped define the legendary Texas rock band for more than five decades, has died at 77.



In 2019, Beard joined bandmates Billy Gibbons and Dusty Hill to look back on 50 years of ZZ Top and the music that made them rock icons.… pic.twitter.com/jVwoAIcFhp — CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) August 18, 2026

Την είδηση ανακοίνωσαν οι ZZ Top, με τον Μπίλι Γκίμπονς να αποχαιρετά έναν στενό φίλο και συνεργάτη, χαρακτηρίζοντάς τον έναν από τους πιο καινοτόμους ντράμερ της γενιάς του και υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που είχε ο χαρακτηριστικός ρυθμός του στον ήχο του συγκροτήματος.

Ο Μπερντ είχε αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα. Είχε αποχωρήσει προσωρινά από τις περιοδείες των ZZ Top τον Μάρτιο του 2025, ενώ απουσίαζε και από αρκετές εμφανίσεις του συγκροτήματος μέσα στο 2026. Μόλις την περασμένη εβδομάδα είχε ακυρωθεί συναυλία των ZZ Top στο Hollywood Bowl εξαιτίας προβλημάτων υγείας του.

Περισσότερο από μισό αιώνα στους ZZ Top

Ο Φρανκ Μπερντ εντάχθηκε στους ZZ Top το 1969 και ήταν εκείνος που πρότεινε στον Μπίλι Γκίμπονς να δοκιμάσει τον μπασίστα Ντάστι Χιλ, διαμορφώνοντας έτσι την κλασική σύνθεση του συγκροτήματος. Οι τρεις τους παρέμειναν μαζί για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, μέχρι τον θάνατο του Χιλ το 2021.



Οι ZZ Top γνώρισαν τεράστια επιτυχία συνδυάζοντας blues, rock και boogie, ενώ τραγούδια όπως τα «La Grange», «Sharp Dressed Man», «Legs» και «Gimme All Your Lovin’» έγιναν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους. Το συγκρότημα πούλησε περισσότερους από 50 εκατομμύρια δίσκους και το 2004 εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame.

ZZ Top 🎩🪄 La Grange (Live 1982)



Remembering legendary drummer Frank Beard, who passed away on August 17th, 2026, at 77.



His rock-solid backbeat helped drive ZZ Top’s unmistakable sound for more than five decades. What a drummer, what a band. #RIP #FrankBeard🥁🥁🥁 pic.twitter.com/RBESMtcVzL — Music Jim 🎩🪄 (@MusicJim2) August 18, 2026

Ο Μπερντ ήταν επίσης η ειρωνική εξαίρεση στην εμβληματική εμφάνιση των ZZ Top: παρά το επώνυμό του («Beard»), ήταν το μέλος του συγκροτήματος που συνήθως δεν είχε τη χαρακτηριστική μακριά γενειάδα.

Un petit "Gimme All Your Lovin" en hommage à Frank Beard batteur de ZZ Top qui vient de disparaître…pic.twitter.com/KdnIzxFiKe — Alister (@SchnockRevue) August 18, 2026

Μετά τον θάνατό του, οι ZZ Top ακύρωσαν τις δύο αμέσως επόμενες συναυλίες τους, ωστόσο ανακοίνωσαν ότι θα συνεχίσουν την περιοδεία τους, όπως επιθυμούσε ο ίδιος ο Μπερντ.