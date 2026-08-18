Οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται για τη δημιουργία ενός μηχανισμού αποτροπής συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ, της Τουρκίας και της Συρίας, δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, μετά την ισραηλινή επίθεση που φέρεται να σημειώθηκε σε συριακή αεροπορική βάση κοντά στα σύνορα με την Τουρκία.

Ο Μπάρακ, ο οποίος είναι επίσης πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία, ανέφερε ότι η Άγκυρα δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τα ισραηλινά πλήγματα. Ως αποτέλεσμα, οι τουρκικές αρχές είδαν τα αεροσκάφη να κινούνται βόρεια προς την τουρκική επικράτεια και, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσαν εύλογα να είχαν προετοιμαστεί για στρατιωτική αντίδραση.

«Ευτυχώς, η ψυχραιμία επικράτησε και αποτράπηκε περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης», δήλωσε ο Μπάρακ στο Reuters σε τηλεφωνική συνέντευξη.

Η Τουρκία καταδίκασε τα ισραηλινά πλήγματα στην αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ, στη βορειοδυτική Συρία, χωρίς ωστόσο να σχολιάσει περαιτέρω το περιστατικό ή το ενδεχόμενο δημιουργίας μηχανισμού αποτροπής συγκρούσεων. Οι σχέσεις Άγκυρας και Ισραήλ έχουν καταρρεύσει μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον πόλεμο στη Γάζα που ακολούθησε.

Ένας τέτοιος μηχανισμός προβλέπει τη δημιουργία διαύλου επικοινωνίας μεταξύ στρατιωτικών ή πολιτικών πλευρών, με στόχο να αποφεύγονται παρανοήσεις και ανεπιθύμητες ή τυχαίες συγκρούσεις.

Η Τουρκία, η οποία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ και υπέγραψε αυτόν τον μήνα συμφωνία αμοιβαίας άμυνας με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους συμμάχους του Σύρου προέδρου Άχμεντ αλ Σάρα.

Σύμφωνα με τον Μπάρακ, τα ισραηλινά πλήγματα στη συριακή αεροπορική βάση «αντανακλούσαν την αντίληψη —είτε ήταν ορθή είτε λανθασμένη— ότι η Τουρκία ενδέχεται στο άμεσο μέλλον να ενισχύσει την παρουσία της στη συγκεκριμένη βάση».

«Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για έναν μηχανισμό αποτροπής συγκρούσεων στον οποίο θα συμμετέχουν το Ισραήλ, η Συρία και η Τουρκία. Εργαζόμαστε ενεργά για τη δημιουργία του, ώστε να αποτραπούν στο μέλλον προβλήματα επικοινωνίας», ανέφερε. «Προτεραιότητα τώρα είναι η αποκλιμάκωση των εντάσεων και η δημιουργία χώρου για μια πιο μετρημένη προσέγγιση».

Η Συρία και το Ισραήλ έχουν πραγματοποιήσει αρκετούς γύρους συνομιλιών για την αποκλιμάκωση και τα ζητήματα που αφορούν τα σύνορα, μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ από τις δυνάμεις των ανταρτών υπό την ηγεσία του Άχμεντ αλ Σάρα. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία.

«Ένα περιστατικό όπως αυτό που σημειώθηκε σήμερα καταδεικνύει την ανάγκη να ενταθούν αυτές οι προσπάθειες και να διευρυνθεί η διαδικασία», κατέληξε ο Μπάρακ.

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε τα πλήγματα και προειδοποίησε τη Συρία

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι βρισκόταν πίσω από τις αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε στρατιωτικό αεροδρόμιο της Συρίας, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία σχεδίαζε να αναπτύξει δυνάμεις στη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

«Το Ισραήλ και η Συρία είχαν συμφωνήσει σε ένα καθεστώς διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης σε θέματα ασφαλείας, το οποίο η Συρία επρόκειτο να παραβιάσει επιτρέποντας την ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων σε αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι», ανέφερε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με το γραφείο του Νετανιάχου, το Ισραήλ «είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα τη Συρία ότι μια τέτοια ανάπτυξη δυνάμεων θα αποτελούσε απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ».

«Η Συρία επέλεξε να αγνοήσει αυτές τις προειδοποιήσεις», προστίθεται στην ανακοίνωση, στην οποία τονίζεται ότι το Ισραήλ «δεν θα ανεχθεί απειλές κατά της ασφάλειάς του και θα καλωσόριζε την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς».

Νωρίτερα, Τούρκος αξιωματούχος διέψευσε, μιλώντας στους Times of Israel, ότι η Άγκυρα επιδιώκει να δημιουργήσει στρατιωτική παρουσία στη συγκεκριμένη βάση.

Οι επιδρομές έπληξαν την αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία, προκαλώντας υλικές ζημιές χωρίς να αναφερθούν θύματα.