Σεισμός μεγέθους 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 15 Αυγούστου στο βόρειο τμήμα του νησιού Σουμάτρα στην Ινδονησία, σύμφωνα με το Κέντρο Γεωεπιστημών της Γερμανίας (GFZ).

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην ευρύτερη περιοχή, ενώ οι Aρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να έχουν προκληθεί ζημιές.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 158 χιλιόμετρα.

Θυμίζεται ότι σήμερα το πρωί, ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του νησιού Φλόρες, στην ανατολική Ινδονησία, έχοντας ως αποτέλεσμα 20 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.