Μετά τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, η Ντόρτμουντ θέλει να κάνει δικό της και τον Γιάννη Κωνσταντέλια, σύμφωνα με τη γερμανική Bild.

Μάλιστα, το δημοσίευμα κάνει λόγο για επαφές ανάμεσα στην πλευρά του Κωνσταντέλια και την Ντόρτμουντ, ενώ αποκαλύπτει και τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, η Μπορούσια φέρεται διατεθειμένη να προσφέρει ένα ποσό που μπορεί να φτάσει τα 25,5 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του Έλληνα άσου, ενώ στον ίδιο έχει προταθεί συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, ο Ντέιβιντ Μπλάχα, σύμβουλος της Ντόρτμουντ, παρακολούθησε από κοντά τον Κωνσταντέλια στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ.

Εκτός από τον 23χρονο άσο του ΠΑΟΚ, η Ντόρτμουντ, εξετάζει και άλλες περιπτώσεις, όπως των Εζαλζουλί, Μολέιρο, Ασλάνι και Κρίστοφερ Ενκουνκού.