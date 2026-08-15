Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στη νοτιοδυτική Γαλλία, με τις φλόγες να έχουν κατακάψει ήδη περίπου 15.800 στρέμματα στο πευκοδάσος της Λαντ. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη, ενώ η κατάσταση στην περιοχή παραμένει δύσκολη.

Οι αναζωπυρώσεις της φωτιάς έχουν προκαλέσει «αύξηση των καμένων εκτάσεων, βρισκόμαστε τώρα περίπου στα 16.000 στρέμματα. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε νέες εκκενώσεις, περίπου 100 ανθρώπων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 650», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο νομάρχης του διαμερίσματος Λαντ, Ζιλ Κλαρβόλ.

«Καμία κατοικία δεν έχει πληγεί», πρόσθεσε.

Τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη Καναντέρ, σύμφωνα με τη νομαρχία, έχουν αναπτυχθεί μαζί με ένα ελικόπτερο Σινούκ CH-47D από την Αυστραλία που μπορεί να μεταφέρει έως και διπλάσια ποσότητα νερού και το οποίο προχώρησε στις πρώτες λήψεις.

Περίπου 500 πυροσβέστες μάχονται για να σβήσουν τη φωτιά, η αιτία της οποίας δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, στη Λουγκλόν, περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μπισκαρός όπου πυρκαγιά στα τέλη Ιουλίου κατέκαψε 37.000 στρέμματα.

Στον ίδιο ορεινό όγκο κατάφυτο ως επί το πλείστον με πεύκα που έχουν ξεραθεί από τα κύματα καύσωνα που προκαλεί η κλιματική αλλαγή, μια τεράστια φωτιά κατέκαψε επίσης στα τέλη Ιουλίου περισσότερα από 400.000 στρέμματα βορειότερα, στη Ζιρόντ.

Η περιφέρεια της Λαντ, που έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, είδε το θερμόμετρο να ανεβαίνει πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου την Πέμπτη κοντά στην περιοχή αυτή.

Στη Γαλλία, έχει ήδη καταγραφεί αυτήν τη χρονιά ο μεγαλύτερος αριθμό καμένων εκτάσεων σε 20 χρόνια δορυφορικών μετρήσεων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα επιτήρησης πυρκαγιών Effis που καταγράφει σχεδόν 1.000.000 στρέμματα καμένων εκτάσεων.

Στο μεταξύ, στο Βέλγιο, οι αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι σχεδόν 8.500 στρέμματα έχουν ήδη καεί από πυρκαγιά που μαίνεται σε φυσικό πάρκο στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε την Παρασκευή το μεσημέρι στη Φεν, μια μεγάλη δασική ζώνη κοντά στη Γερμανία. Εξαπλώθηκε γρήγορα στη διάρκεια της νύχτας.

«Οι επιχειρήσεις κατά της πυρκαγιάς συνεχίζονται στο πεδίο» ανέφερε ο επικεφαλής της επαρχίας της Λιέγης, ο Ερβέ Ζαμάρ, στο Facebook.

«Προς το παρόν, η πυρκαγιά έχει επηρεάσει σχεδόν 8.500 στρέμματα», διευκρίνισε.

Ενισχύσεις έχουν φτάσε από όλο το Βέλγιο και τη Γερμανία.

Όπως και μεγάλο μέρος της Ευρώπης, το Βέλγιο υποφέρει τις τελευταίες ημέρες από ένα νέο επεισόδιο υψηλών θερμοκρασιών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.