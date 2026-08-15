Η καταστροφή του βασικού αμερικανικού κόμβου ανεφοδιασμού στον Περσικό Κόλπο ανάγκασε το αεροπλανοφόρο να στηριχθεί σε γραμμή υποστήριξης χιλιάδων χιλιομέτρων, προκαλώντας σοβαρές ελλείψεις και πίεση στο πλήρωμα.

Η ιρανική πυραυλική επίθεση στη ναυτική βάση των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν δεν προκάλεσε μόνο εκτεταμένες ζημιές στις αμερικανικές υποδομές στον Περσικό Κόλπο, αλλά δημιούργησε και ένα σοβαρό επιχειρησιακό πρόβλημα για το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, το οποίο βρέθηκε να επιχειρεί για μήνες χωρίς την κρίσιμη υποστήριξη που παρείχε ο βασικός εφοδιαστικός κόμβος του 5ου Στόλου.

Η καταστροφή σημαντικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν, στο πλαίσιο των ιρανικών αντιποίνων, ανάγκασε το Πεντάγωνο να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις ανεφοδιασμού, μεταφέροντας το βάρος της υποστήριξης στο απομακρυσμένο νησί Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό. Η εξέλιξη αυτή αύξησε κατακόρυφα τις αποστάσεις και το κόστος των επιχειρήσεων, δοκιμάζοντας τις αντοχές τόσο των συστημάτων υποστήριξης όσο και του πληρώματος του αμερικανικού αεροπλανοφόρου.

Το πλήγμα που ανέτρεψε τον σχεδιασμό του 5ου Στόλου

Η βάση του Μπαχρέιν αποτελούσε επί δεκαετίες τον βασικό πυλώνα των αμερικανικών ναυτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή. Από το συγκεκριμένο συγκρότημα εξυπηρετούνταν οι ανάγκες ανεφοδιασμού, συντήρησης και υποστήριξης των πλοίων που επιχειρούν στον Περσικό Κόλπο και τη γύρω περιοχή.

Όταν οι ιρανικοί πύραυλοι και τα drones έπληξαν τις εγκαταστάσεις, ο 5ος Στόλος έχασε μέσα σε λίγες ώρες έναν από τους σημαντικότερους επιχειρησιακούς του κόμβους. Η ζημιά ανάγκασε το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας να ενεργοποιήσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης ώστε να διατηρηθούν οι αεροπορικές επιχειρήσεις και ο θαλάσσιος αποκλεισμός κατά των ιρανικών λιμένων.

Η λύση του Ντιέγκο Γκαρσία και οι τεράστιες αποστάσεις

Με το Μπαχρέιν εκτός μάχης, οι ΗΠΑ στράφηκαν στο στρατηγικής σημασίας Ντιέγκο Γκαρσία, μια απομονωμένη βάση στον Ινδικό Ωκεανό που βρίσκεται περίπου 3.500 χιλιόμετρα μακριά από τις περιοχές όπου επιχειρούν οι αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις.

Η επιλογή μπορεί να έλυσε προσωρινά το πρόβλημα, ωστόσο δημιούργησε νέες προκλήσεις. Τα πλοία έπρεπε πλέον να υποστηρίζονται μέσω μιας εξαιρετικά εκτεταμένης γραμμής ανεφοδιασμού, γεγονός που αύξησε τους χρόνους μεταφοράς, επιβάρυνε τις επιχειρήσεις και περιόρισε τα περιθώρια αντίδρασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι το Ντιέγκο Γκαρσία μετατράπηκε γρήγορα στο βασικό κέντρο αποστολής εφοδίων για τις ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ μετά τις καταστροφές στο Μπαχρέιν.

Στο στόχαστρο και ο νέος κόμβος

Η αλλαγή αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από την Τεχεράνη.

Στις 20 Μαρτίου το Ιράν φέρεται να εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς κατά του Ντιέγκο Γκαρσία, επιχειρώντας να πλήξει τον νέο κρίσιμο κρίκο της αμερικανικής εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας πύραυλος έπεσε στη θάλασσα πριν φτάσει στον στόχο του, ενώ ο δεύτερος αναχαιτίστηκε από αμερικανικό πολεμικό πλοίο.

Εννέα μήνες στη θάλασσα χωρίς ανάσα

Οι συνέπειες της απώλειας του Μπαχρέιν έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στο USS Abraham Lincoln.

Το αεροπλανοφόρο πλησιάζει πλέον τους εννέα μήνες συνεχούς ανάπτυξης χωρίς να έχει πραγματοποιήσει στάση σε λιμάνι, ενώ έχουν καταγραφεί προβλήματα στον ανεφοδιασμό και αυξανόμενη πίεση στο πλήρωμα.

Σε επιστολή του προς τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενθαλ προειδοποίησε ότι οι περίπου 5.000 ναύτες του πλοίου αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε βασικά εφόδια, ενώ εξέφρασε ανησυχίες και για την επιδείνωση της ψυχολογικής τους κατάστασης.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη καθώς τα παραδοσιακά σημεία ανεφοδιασμού και ανάπαυσης, όπως το Μπαχρέιν και η Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, θεωρούνται πλέον ευάλωτα σε πιθανές ιρανικές επιθέσεις.

Πίεση στο Πεντάγωνο και ερωτήματα για τη στρατηγική

Η παρατεταμένη ανάπτυξη του Lincoln έχει πυροδοτήσει έντονη συζήτηση στην Ουάσινγκτον σχετικά με το πραγματικό κόστος των ναυτικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Αμερικανοί βουλευτές ζητούν απαντήσεις για τον σκοπό και τη διάρκεια της αποστολής, υποστηρίζοντας ότι οι συνεχείς παρατάσεις δοκιμάζουν τα όρια των πληρωμάτων και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού.

«Ποια είναι η αποστολή εδώ; Αυτό είναι που θέλουν να μάθουν οι οικογένειες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο βουλευτής Μάικ Λέβιν, αποτυπώνοντας τον προβληματισμό που επικρατεί στο Κογκρέσο.

Παρά τις επικρίσεις, η αμερικανική κυβέρνηση επιμένει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεχιστούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί. Ωστόσο, το Πεντάγωνο έχει ήδη δρομολογήσει την αντικατάσταση του USS Abraham Lincoln από το USS George Washington, ενώ το USS George H.W. Bush παραμένει στην περιοχή, διατηρώντας ισχυρή αμερικανική παρουσία στα νερά της Μέσης Ανατολής.