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Τουλάχιστον 16.500 στρέμματα έγιναν στάχτη στην πυρκαγιά στο μεγαλύτερο ορεινό φυσικό πάρκο του Βελγίου, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της Λιέγης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη δασώδη ζώνη της περιοχής Φάν (Fagnes) κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε τρία ελικόπτερα και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Τσεχία, τη Σουηδία και την Ολλανδία στην περιοχή όπου επιχειρούν πυροσβέστες, στρατιώτες και αγρότες.