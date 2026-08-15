Τουλάχιστον 16.500 στρέμματα έγιναν στάχτη στην πυρκαγιά στο μεγαλύτερο ορεινό φυσικό πάρκο του Βελγίου, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της Λιέγης.
Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη δασώδη ζώνη της περιοχής Φάν (Fagnes) κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέπτυξε τρία ελικόπτερα και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Τσεχία, τη Σουηδία και την Ολλανδία στην περιοχή όπου επιχειρούν πυροσβέστες, στρατιώτες και αγρότες.
BREAKING: A major forest fire is spreading rapidly in eastern Belgium near the German border, with at least 16 square kilometres affected, according to AFP.— The Daily Brief (@_TheDailyBrief_) August 15, 2026
Fire crews from Belgium and Germany are battling the blaze, which began Friday and grew significantly overnight.… pic.twitter.com/Oyum39QXNE