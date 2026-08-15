Στη σύλληψη ενός διακινητή προχώρησαν την Παρασκευή 15 Αυγούστου αστυνομικοί στην Κομοτηνή, κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Ο συλληφθείς εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών να προωθεί στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος ως οδηγός αυτοκινήτου μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας δύο μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, καθώς και τρία κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.