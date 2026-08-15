Τουλάχιστον στους 38 έχουν ανέλθει οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 που έπληξε τα ξημερώματα του Σαββάτου την ανατολική Ινδονησία, προκαλώντας καταρρεύσεις κτιρίων, κατολισθήσεις, διακοπές ηλεκτροδότησης και εκτεταμένο πανικό στη νήσο Φλόρες.

Την πληροφορία ανέφερε ο επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών της χώρας, BNPB. «Ο θάνατος 38 ανθρώπων έχει επιβεβαιωθεί, άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά, 11 υπέστησαν ελαφρά τραύματα και περίπου 2.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους με δική τους πρωτοβουλία», είπε.

Ο αριθμός των θυμάτων παραμένει προκαταρκτικός, καθώς οι διασώστες προσπαθούν να φτάσουν σε απομονωμένες περιοχές, ενώ η επικοινωνία με οικισμούς κοντά στο επίκεντρο έχει διακοπεί ή παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα.

Η δόνηση σημειώθηκε στις 05:58 το πρωί του Σαββάτου, ώρα Φλόρες -στις 00:58 ώρα Ελλάδας- στον θαλάσσιο χώρο βόρεια του νησιού. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο USGS τοποθέτησε το επίκεντρο περίπου 68 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της πόλης Έντε και υπολόγισε το εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα.

Η ινδονησιακή υπηρεσία μετεωρολογίας και γεωφυσικής BMKG προσδιόρισε το επίκεντρο περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Μμπάι, στην περιφέρεια Ναγκέκεο, και το βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Οι μικρές αυτές αποκλίσεις είναι συνηθισμένες στις αρχικές αναλύσεις διαφορετικών σεισμολογικών δικτύων.

Σε εξέλιξη η επαλήθευση

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης στη Μαουμέρε, Φατούρ Ραχμάν, δήλωσε στο Reuters ότι τα σωστικά συνεργεία είχαν εντοπίσει τουλάχιστον 20 νεκρούς, έξι σοβαρά τραυματίες και δύο ανθρώπους που εξακολουθούσαν να αγνοούνται κάτω από όγκους χώματος και συντρίμμια. Τα θύματα εντοπίστηκαν στις περιφέρειες Σίκα, Δυτικό Μανγκαράι και Ανατολικό Μανγκαράι, ενώ οκτώ σοροί ανασύρθηκαν από κατολίσθηση στο χωριό Ρεόκ.

Ο απολογισμός αυτός δεν είχε ακόμη ενσωματωθεί πλήρως στα στοιχεία της κεντρικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών. Η BNPB, στην τελευταία επικυρωμένη ενημέρωσή της, έκανε λόγο για έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες, διευκρινίζοντας ότι η συλλογή και η διασταύρωση των πληροφοριών συνεχιζόταν. Πρόκειται, επομένως, για διαφορετικά στάδια της καταγραφής και όχι απαραιτήτως για αντικρουόμενες τελικές εκτιμήσεις: οι τοπικοί διασώστες αναφέρουν τα ευρήματα των επιχειρήσεων, ενώ η κεντρική υπηρεσία δημοσιοποιεί μόνο όσα περιστατικά έχουν περάσει από επίσημη επαλήθευση.

A powerful 7.7-magnitude undersea earthquake struck off the northern coast of Indonesia's Flores Island, triggering tsunami warnings across several coastal provinces. Indonesian meteorological agencies urged residents in impacted areas to evacuate immediately to higher ground and… pic.twitter.com/lcbLMBfpfy — The Weather Channel (@weatherchannel) August 15, 2026

Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί, καθώς τα συνεργεία δεν είχαν καταφέρει να προσεγγίσουν όλες τις κοινότητες του Ναγκέκεο, της περιοχής που βρίσκεται πλησιέστερα στο επίκεντρο. Οι κατολισθήσεις απέκλεισαν οδικές προσβάσεις, ενώ οι διακοπές ρεύματος και οι βλάβες στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα δυσχεραίνουν τη διαβίβαση πληροφοριών.

Κτίρια κατέρρευσαν, ασθενείς βγήκαν από τα νοσοκομεία

Στη Μαουμέρε, τη μεγαλύτερη πόλη της περιφέρειας Σίκα και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Φλόρες, τμήμα κτιρίου στον λιμενικό σταθμό κατέρρευσε μέσα σε σύννεφο σκόνης. Βίντεο που επαληθεύτηκε από το Reuters καταγράφει ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι στους δρόμους, την ώρα που τμήματα της κατασκευής μετατρέπονται σε συντρίμμια.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν μια εξαιρετικά ισχυρή δόνηση, διάρκειας περίπου ενός λεπτού. Σπίτια και δημόσια κτίρια υπέστησαν ρωγμές ή μερικές καταρρεύσεις, ενώ εικόνες από το Ρούτενγκ και άλλες πόλεις έδειξαν τοίχους και στέγες να έχουν υποχωρήσει.

Σε νοσοκομεία της Έντε και άλλων περιοχών οι ασθενείς μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε ανοικτούς χώρους. Γιατροί και νοσηλευτές έστησαν προσωρινά σημεία περίθαλψης έξω από τα κτίρια, μεταφέροντας κρεβάτια, φιάλες οξυγόνου και ορούς, καθώς υπήρχε φόβος νέων καταρρεύσεων από τους μετασεισμούς.

Η πρώτη επίσημη καταγραφή της BNPB περιλάμβανε δύο σπίτια με βαριές ζημιές, ένα με μέτριες και δύο με ελαφρύτερες, καθώς και ζημιές σε κρατική αποθήκη τροφίμων, δημόσιες εγκαταστάσεις και έξι κυβερνητικά κτίρια. Η ίδια η υπηρεσία επισήμανε, ωστόσο, ότι ο κατάλογος ήταν αποσπασματικός και αναμενόταν να διευρυνθεί όταν τα συνεργεία θα αποκτούσαν πρόσβαση στις περισσότερο πληγείσες περιοχές.

Κατολισθήσεις σημειώθηκαν και στην περιφέρεια Έντε, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην ορεινή λεωφόρο Trans-Flores, τον βασικό οδικό άξονα μήκους περίπου 700 χιλιομέτρων που διασχίζει το νησί. Η ινδονησιακή κυβέρνηση διέθεσε ελικόπτερο για τη μεταφορά προσωπικού, εφοδίων και τραυματιών, καθώς το δύσβατο ανάγλυφο και ο νησιωτικός χαρακτήρας της περιοχής περιορίζουν τις δυνατότητες χερσαίας πρόσβασης.

🌏 INDONESIA 🇮🇩 | #TERREMOTO 7.7



📹 IMÁGENES DE PÁNICO: El miedo se desató cerca de la costa de Ternate, y las personas tuvieron que ser evacuadas a zonas seguras. Las autoridades están evaluando posibles daños y víctimas. Hay alerta de tsunami 🌊 https://t.co/Onr2CnG1zX pic.twitter.com/4BdOF61p4G — XAlertNow (@xalertnow) August 15, 2026

Χιλιάδες κάτοικοι έτρεξαν σε μεγαλύτερο υψόμετρο

Αμέσως μετά τον σεισμό η BMKG εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι στις παράκτιες περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Νούσα Τενγκάρα, της Νότιας και Νοτιοανατολικής Σουλαουέζι. Η πρώτη ειδοποίηση εκδόθηκε μόλις δύο λεπτά και δεκαέξι δευτερόλεπτα μετά την κύρια δόνηση, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις ακτές και να κινηθούν προς υψηλότερα σημεία.

Περίπου 2.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν μόνο στην περιφέρεια Ναγκέκεο, ενώ ανάλογες κινήσεις εκκένωσης έγιναν στη Σίκα, στο Δυτικό Μανγκαράι και στην πόλη Μπίμα. Δρόμοι γέμισαν με αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, καθώς οικογένειες προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από τη θάλασσα μέσα στο σκοτάδι.

Μικρά κύματα τσουνάμι, ύψους μικρότερου του ενός μέτρου, καταγράφηκαν σε ορισμένους σταθμούς. Η στάθμη της θάλασσας δεν παρουσίασε, όμως, μεταβολή ικανή να προκαλέσει σοβαρή καταστροφή και η BMKG ήρε την προειδοποίηση στις 07:31 ώρα Τζακάρτας, περίπου δυόμισι ώρες μετά τον σεισμό. Οι αρχές συνέχισαν πάντως να παρακολουθούν τη θαλάσσια στάθμη και συνέστησαν στους πολίτες να μην επιστρέψουν σε κτίρια που είχαν εμφανείς ρωγμές ή άλλες ζημιές.

Δύο μετασεισμοί μεγέθους 6,2

Την κύρια δόνηση ακολούθησε πυκνή μετασεισμική δραστηριότητα. Σύμφωνα με την BNPB, καταγράφηκαν δύο ισχυροί μετασεισμοί μεγέθους 6,2, στις 05:13 και στις 05:28 ώρα Τζακάρτας, και στη συνέχεια δονήσεις μεγέθους 5,6 και 5,5. Ακολούθησαν δεκάδες μικρότεροι σεισμοί, διατηρώντας τους κατοίκους έξω από τα σπίτια τους.

Οι σεισμολόγοι προειδοποίησαν ότι ισχυροί μετασεισμοί είναι αναμενόμενοι έπειτα από μια τόσο μεγάλη και επιφανειακή δόνηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια η ένταση ή ο χρόνος εκδήλωσής τους, αλλά αυξάνει τον κίνδυνο κατάρρευσης για κατασκευές που έχουν ήδη υποστεί βλάβες.

🚨 At least 20 people have been killed in a powerful earthquake in Indonesia



Strong tremors were recorded early on August 15 off the northern coast of Flores Island.



The earthquake had a magnitude of 7.7. Dozens of aftershocks followed, the strongest measuring magnitude 6.1. pic.twitter.com/04qfRoJN63 — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2026

Το μικρό εστιακό βάθος αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την ένταση της δόνησης στην επιφάνεια. Η BMKG εκτίμησε ότι στις περιοχές Αεσέσα, Ριούνγκ και Μμπάι η ένταση έφθασε στο επίπεδο VII της κλίμακας Μερκάλι, στο οποίο είναι πιθανές ζημιές ακόμη και σε σχετικά καλές κατασκευές.

Τι είναι ο «Δακτύλιος της Φωτιάς»

Ο «Δακτύλιος της Φωτιάς» ή περιειρηνική σεισμική ζώνη, δεν είναι ένας ενιαίος γεωλογικός σχηματισμός ούτε κυριολεκτικός κύκλος. Πρόκειται για μια εκτεταμένη, πεταλοειδή ζώνη σεισμικών ρηγμάτων, ωκεάνιων τάφρων και ηφαιστείων που περιβάλλει τον Ειρηνικό Ωκεανό, από τη δυτική ακτή της αμερικανικής ηπείρου έως την Ιαπωνία, τις Φιλιππίνες, την Ινδονησία και τη Νέα Ζηλανδία.

Όπως εξηγούν το USGS και η αμερικανική υπηρεσία ωκεανών NOAA, στην περιοχή αυτή η πλάκα του Ειρηνικού και άλλες τεκτονικές πλάκες συγκρούονται, ολισθαίνουν ή βυθίζονται η μία κάτω από την άλλη. Κατά τη λεγόμενη καταβύθιση συσσωρεύονται τεράστιες ποσότητες ενέργειας, οι οποίες απελευθερώνονται με σεισμούς, ενώ η τήξη υλικών σε βάθος τροφοδοτεί αλυσίδες ενεργών ηφαιστείων.

Περίπου το 90% των σεισμών παγκοσμίως και το 81% των ισχυρότερων σεισμών καταγράφονται κατά μήκος αυτής της ζώνης, σύμφωνα με το USGS. Η Ινδονησία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη, επειδή το τεράστιο αρχιπέλαγός της βρίσκεται στη συνάντηση πολλών τεκτονικών πλακών και διασχίζεται από ενεργά ρήγματα και ηφαιστειακά τόξα.

Η ένταξη μιας περιοχής στον «Δακτύλιο της Φωτιάς» δεν σημαίνει ότι ένας σεισμός μπορεί να προκαλέσει αυτόματα κάποιον άλλο σε μακρινή χώρα της ίδιας ζώνης. Οι περισσότερες σεισμικές ακολουθίες συνδέονται με τοπικά ρήγματα και οι χρονικά κοντινοί σεισμοί σε διαφορετικά σημεία του Ειρηνικού δεν αποτελούν από μόνοι τους απόδειξη άμεσης σχέσης.

Η τραυματική μνήμη του 1992

Η Φλόρες έχει βιώσει στο παρελθόν μια πολύ μεγαλύτερη τραγωδία. Στις 12 Δεκεμβρίου 1992 σεισμός μεγέθους 7,5 προκάλεσε καταστροφικό τσουνάμι, το οποίο έφθασε σε τμήματα της ακτής μέσα σε μόλις πέντε λεπτά. Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία της NOAA, τουλάχιστον 2.080 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή αγνοήθηκαν, ανάμεσά τους περίπου 1.490 στη Μαουμέρε και 700 στη μικρή νήσο Μπάμπι.

Η εμπειρία εκείνης της καταστροφής εξηγεί την ταχύτητα με την οποία οι σημερινές αρχές ενεργοποίησαν το σύστημα προειδοποίησης και οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τις ακτές. Παρότι αυτή τη φορά δεν καταγράφηκε καταστροφικό τσουνάμι, ο σεισμός άφησε πίσω του ανθρώπινες απώλειες, κατεστραμμένα κτίρια και κοινότητες που περιμένουν με αγωνία την ολοκλήρωση των ερευνών.

Με τις επιχειρήσεις διάσωσης να συνεχίζονται, τις επικοινωνίες να παραμένουν προβληματικές και αρκετές περιοχές να μην έχουν ακόμη ελεγχθεί, ο απολογισμός θεωρείται προσωρινός. Το πλήρες μέγεθος της καταστροφής αναμένεται να αποκαλυφθεί όσο τα συνεργεία προσεγγίζουν τους απομονωμένους οικισμούς της Φλόρες.