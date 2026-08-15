«Ο πάνδημος εορτασμός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε κάθε σημείο της πατρίδας μας επιβεβαιώνει τον σεβασμό των πιστών προς την Παναγία, και την βαθιά πεποίθηση ότι πάντοτε στέκει ως προστάτιδα δύναμη στις δοκιμασίες και τις αντιξοότητες της καθημερινότητας. Ταυτόχρονα, η εορτή του Δεκαπενταύγουστου συνιστά την αποκορύφωση της θερινής περιόδου με την αναζωογόνηση της ελληνικής περιφέρειας και την αναβίωση των πλούσιων εθίμων μας, που είναι πάντοτε συνυφασμένα με τη θρησκευτική μας παράδοση. Εύχομαι Χρόνια Πολλά σε όλες και όλους τους εορτάζοντες».

Τα παραπάνω τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Φαρσάλων, χοροστατούντος του μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμοθέου και την δοξολογία για την απελευθέρωση της πόλης και της επαρχίας των Φαρσάλων από τους Τούρκους το 1881.

Ενσωμάτωση Φαρσάλων στον εθνικό κορμό

Ο Θεσσαλός πολιτικός στη δήλωσή του τόνισε ότι «Η Ορθοδοξία αποτέλεσε την κιβωτό διάσωσης του γένους από τον ηθικό και πνευματικό εξανδραποδισμό, και αναδείχθηκε στο στέρεο θεμέλιο επί του οποίου ο αναγεννημένος ελληνισμός κατόρθωσε να διεκδικήσει και να αποκτήσει την ελευθερία του, μέσω της θυσίας των πολυάριθμων αγωνιστών του, που διατήρησαν ζωντανό το αίτημα της ελευθερίας μέχρι να έρθει το 1881 το πλήρωμα του χρόνου για την ενσωμάτωση των Φαρσάλων στον εθνικό κορμό.

Η σχέση της Ορθοδοξίας με τους αγώνες για την ελευθερία του έθνους είναι αναμφισβήτητη ιστορική αλήθεια που αποτυπώνεται σε πληθώρα γεγονότων του παρελθόντος, και ιδιαίτερα της επανάστασης του 1821, όπως είναι η περίφημη προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη που αναφέρει “Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος”. Αλλά και στα όσα είπε ο μεγάλος στρατηγός της εθνεγερσίας Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στους μαθητές του πρώτου Γυμνασίου της Αθήνας, μετά την απελευθέρωση: “Όταν πήραμε τα όπλα, πρώτα είπαμε υπέρ Πίστεως και ύστερα υπέρ Πατρίδος”.

Οι στενοί δεσμοί του έθνους με τη θρησκεία αποτυπώθηκαν και σε όλα τα Συντάγματα των επαναστατημένων Ελλήνων που πάντοτε ξεκινούσαν με τη φράση “Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος”, η οποία συνεχίζει να βρίσκεται, και δικαίως, στην αρχή και του ισχύοντος συντάγματος της Ελλάδας.

Τη σχέση της εθνικής με τη θρησκευτική μας ταυτότητα πρέπει να τη διαφυλάξουμε και να τη γονιμοποιήσουμε δημιουργικά, ιδιαίτερα σήμερα, σε μια εποχή πνευματικής σύγχυσης στην Ευρώπη, μεγάλων διεθνών αναταράξεων και αυξανόμενων απειλών από αναθεωρητικές δυνάμεις».

Την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου ο Μάξιμος Χαρακόπουλος παρέστη στο Αρχιερατικό Εσπερινό που τέλεσε ο μητροπολίτης Ελασσώνος κ. Χαρίτων στην Ι.Μ. Παναγίας Ολυμπιώτισσας, κατά τον οποίον εψάλλησαν τα εγκώμια της Παναγίας, ενώ έγινε η περιφορά του Επιταφίου με τη συμμετοχή πλήθους πιστών.