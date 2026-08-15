Στα Μετέωρα βρέθηκε η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια Μαντόνα, επιλέγοντας την περιοχή για μια σύντομη και διακριτική επίσκεψη.

Η «βασίλισσα της ποπ» έφτασε στην περιοχή το μεσημέρι της Παρασκευής 14 Αυγούστου, με την επίσκεψή της να παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το ελικόπτερο που μετέφερε τη Μαντόνα προσγειώθηκε στο γήπεδο της Περιστέρας και στη συνέχεια η διάσημη τραγουδίστρια κατευθύνθηκε προς την Ιερά Μονή Βαρλαάμ. Εκεί την υποδέχθηκε ο Καθηγούμενος της Μονής, π. Βενέδικτος, ο οποίος τη συνόδευσε κατά την παραμονή της και της έκανε ξενάγηση στους χώρους του μοναστηριού.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η διάσημη καλλιτέχνιδα ενημερώθηκε για την ιστορία της Μονής, τη μοναστική παράδοση των Μετεώρων, καθώς και για σημαντικά κειμήλια που φιλοξενούνται στον χώρο.

Η επίσκεψή της πραγματοποιήθηκε χωρίς δημοσιότητα και παρουσία πλήθους κόσμου, σύμφωνα με το trikalavoice.gr.