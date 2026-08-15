Στην Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά, στην Καστανιά Ημαθίας, βρίσκεται φέτος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, συμμετέχοντας στις εορταστικές εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου με το μήνυμα ότι σε αυτή τη μεγάλη γιορτή η Παναγία είναι η προστάτιδα όλων, προστάτιδα του ελληνισμού.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον ποντιακό ελληνισμό, λέγοντας ότι αναγεννάται ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές του, τονίζοντας παράλληλα την υποχρέωση της αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ποντίων απευθυνόμενος και στην Τουρκία.

«Ο ποντιακός ελληνισμός έχει καταφέρει, παρά τη στυγερή γενοκτονια που υπέστη, να γεννιέται σε κάθε γενιά. Έχει καταφέρει να ζει όσο υπάρχει Παναγία Σουμελά».

«Εν ονόματι αυτού του ελληνισμού και της δοκιμασίας του, όλοι και προπαντός εμείς, η Πολιτεία, είμαστε υποχρεωμένοι να καταφέρουμε να διαδοθεί σε όλο τον κόσμο και να ασπαστεί όλος ο κόσμος την ύπαρξη και την πραγματικότητα της γενοκτονίας που υπέστη ο ποντιακός ελληνισμός. Να αναγνωρίσει αυτή τη γενοκτονία ακόμη και η Τουρκία, ώστε να καταδειχθεί πως παρόμοιες πρακτικές στυγερής και αποτρόπαιης εθνοκάθαρσης δεν έχουν θέση στον σύγχρονο κόσμο», τόνισε ο Κωνσταντίνος Τασούλας.