Στο βάρος της ευθύνης που αισθάνεται για την ανατροφή του παιδιού της αναφέρθηκε η Δήμητρα Βαμβακούση, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως είχε τάξει την κόρη της στην Παναγία πριν καν έρθει στον κόσμο.

Η σύζυγος του Γιώργου Αγγελόπουλου μοιράστηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου ένα στιγμιότυπο από τη θάλασσα με τη μικρή, συνοδεύοντάς το από ένα μήνυμα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στην ανάρτησή της στάθηκε στην πίστη της και εξήγησε τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

Η ανάρτηση στο Instagram και το τάμα πριν τη γέννηση

Περιγράφοντας τις σκέψεις της για τη μητρότητα, η Δήμητρα Βαμβακούση σημείωσε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της:

«Σήμερα θα σας πω κάτι αρκετά προσωπικό. Υποφέρω μπροστά στο βάρος της ευθύνης της ανατροφής και της διαγωγής ενός παιδιού. Κάθε φορά που την κοιτάζω σκέφτομαι “Παναγία μου δικό σου είναι, όχι δικό μου”. Σε παρακαλώ. Ταγμένο σε Εκείνη από πριν γεννηθεί. Όχι γιατί υπήρχε κάποιο ιατρικό θέμα, αλλά γιατί γνωρίζω ότι άξια δεν είμαι και όμως με αξίωσε για μαμά. Η Παναγία να σας δίνει δύναμη».