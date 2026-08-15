Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι του Σαββάτου 15 Αυγούστου 2026, καθώς ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα στη Σκύρο.

Η πυρκαγιά κινητοποίησε άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για την αντιμετώπισή της.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα στη νήσο Σκύρο. Κινητοποιήθηκαν 8 #πυροσβέστες, εθελοντές, 3 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 15, 2026

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 8 πυροσβέστες, εθελοντές, 3 πυροσβεστικά οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Επίσης, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη Ευβοίας, 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Στις 16:31 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς με κατεύθυνση προς Αχερούνες.