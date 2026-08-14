Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πυλί της Κω, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:30, και στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα, καθώς και εθελοντές με υδροφόρα οχήματα.



Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.



Παράλληλα, επτά πυροσβέστες της 11ης ΕΜΟΔΕ κινητοποιήθηκαν προκειμένου να μεταβούν από τη Ρόδο στην Κω με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος και να ενισχύσουν τις επίγειες δυνάμεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης της φωτιάς, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ώστε να παρακολουθείται η πορεία του μετώπου και να κατευθύνονται αποτελεσματικότερα οι επιχειρήσεις κατάσβεσης.



Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, γεγονός που διατηρεί τις αρχές σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των συνθηκών που μπορούν να ευνοήσουν γρήγορη εξάπλωση των φλογών.



Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δωδεκανήσου, το οποίο αναμένεται να εξετάσει τα διαθέσιμα στοιχεία και να εξακριβώσει πώς ξεκίνησε η φωτιά στην περιοχή Πυλί.



Η κινητοποίηση είναι εκτεταμένη, με το βάρος να πέφτει στον περιορισμό της πυρκαγιάς όσο υπάρχει φως, για τα εναέρια μέσα και στην αποτροπή επέκτασης προς άλλες εκτάσεις χαμηλής βλάστησης στην ευρύτερη περιοχή Κω.

Δείτε το βίντεο ασπό το Rodos live news: