Μια επιβλητική παρουσία ξεχωρίζει αυτές τις ώρες στα νερά της Πάρου. Η υπερσύγχρονη φρεγάτα «Κίμων», το νέο απόκτημα του Πολεμικού Ναυτικού, κατέπλευσε στο νησί ενόψει των μεγάλων εορτασμών του Δεκαπενταύγουστου, τραβώντας τα βλέμματα κατοίκων και επισκεπτών.

Η πρώτη ελληνική φρεγάτα τύπου FDI HN, γνωστή και ως Belharra, θα δώσει το «παρών» στις εκδηλώσεις για την Κοίμηση της Θεοτόκου, με επίκεντρο την Παναγία Εκατονταπυλιανή, έναν από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος στις Κυκλάδες. Στην Πάρο αναμένεται επίσης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις εκδηλώσεις.

Ένα «πλωτό φρούριο» 122 μέτρων

Πίσω από την εντυπωσιακή σιλουέτα της «Κίμων» βρίσκεται ένα από τα πλέον προηγμένα πολεμικά πλοία που έχουν ενταχθεί ποτέ στον ελληνικό Στόλο.

Η φρεγάτα έχει μήκος περίπου 122 μέτρα, πλάτος 18 μέτρα και εκτόπισμα περίπου 4.500 τόνων, ενώ μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως 27 κόμβους. Είναι σχεδιασμένη για επιχειρήσεις αντιαεροπορικού, ανθυποβρυχιακού και ανθυποπλοϊκού πολέμου, αλλά και για την αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών.

Το οπλοστάσιό της περιλαμβάνει 32 αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster, οκτώ αντιπλοϊκούς Exocet MM40 B3C, σύστημα εγγύς άμυνας RAM, πυροβόλο 76 χιλιοστών και τορπίλες MU90. Παράλληλα, μπορεί να φιλοξενήσει ελικόπτερο κλάσης 10 τόνων αλλά και μη επανδρωμένο αερόχημα.

Στα «μάτια» του πλοίου βρίσκεται το νέας γενιάς Sea Fire, ραντάρ με τέσσερις σταθερές επιφάνειες, ενώ η ψηφιακή αρχιτεκτονική των FDI έχει σχεδιαστεί εξαρχής με αυξημένη προστασία απέναντι σε κυβερνοαπειλές.

Από τη Λοριάν στα ελληνικά νερά

Η ελληνική σημαία υψώθηκε στην «Κίμων» στις 18 Δεκεμβρίου 2025, στις εγκαταστάσεις της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας, με τη φρεγάτα να εντάσσεται επίσημα στο Πολεμικό Ναυτικό. Τον Ιανουάριο του 2026 έφτασε στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για τον Στόλο.

Κατά την τελετή υποδοχής της, ο Νίκος Δένδιας είχε χαρακτηρίσει τη «Κίμων», στην ελληνική διαμόρφωσή της, ως «την πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη», υπογραμμίζοντας ότι η αποστολή της είναι να ενισχύσει την αποτροπή και την προστασία της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Τώρα, λίγους μήνες μετά την ένταξή της στον Στόλο, η «Κίμων» βρίσκεται στην καρδιά των Κυκλάδων όχι για κάποια άσκηση ή επιχειρησιακή αποστολή, αλλά για μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας.

Με την Παροικιά να ετοιμάζεται για την κορύφωση των εκδηλώσεων στην Εκατονταπυλιανή, η γκρι φιγούρα της «Κίμων» στα νερά της Πάρου προσθέτει φέτος μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή εικόνα στον Δεκαπενταύγουστο του νησιού.