Η πώληση ποσοστού από τις μετοχές της Λίβερπουλ σε κοινοπραξία που συμμετέχει ο Τζεφ Μπέζος, πήρε επίσημη μορφή.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα του «The Athletic» η συμφωνία με τη Fenway Sports Group (FSG) αφορά το 30% έναντι 1,65 δισεκατομμυρίων ευρώ.
«Η Λίβερπουλ ανέκαθεν χτιζόταν με τη σκέψη πέρα από μια σεζόν και τη λήψη αποφάσεων με γνώμονα τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του συλλόγου. Αυτή η προσέγγιση συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον αξιοσέβαστων επενδυτών και επιχειρηματικών ηγετών σε όλο τον κόσμο.
Καθώς εξετάζαμε αυτήν την ευκαιρία, κατέστη σαφές ότι ο Άμιτ και η κοινοπραξία μοιράζονταν τη μακροπρόθεσμη φιλοσοφία και την εκτίμησή μας για αυτό που κάνει τη Λίβερπουλ ξεχωριστή. Η εμπειρία και η προοπτική τους θα συμπληρώσουν τα ισχυρά θεμέλια που έχουν ήδη τεθεί και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε», ανέφερε ο πρόεδρος της FSG, Μάικ Γκόρντον.
Liverpool’s owners, Fenway Sports Group (FSG), have confirmed the sale of a minority stake in the Premier League club to a consortium including U.S. billionaire and Amazon founder Jeff Bezos.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 14, 2026
The agreement, announced Friday, follows talks that were first reported in July.
The… pic.twitter.com/mdn0ISv7Mn