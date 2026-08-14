Η πώληση ποσοστού από τις μετοχές της Λίβερπουλ σε κοινοπραξία που συμμετέχει ο Τζεφ Μπέζος, πήρε επίσημη μορφή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του «The Athletic» η συμφωνία με τη Fenway Sports Group (FSG) αφορά το 30% έναντι 1,65 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Η Λίβερπουλ ανέκαθεν χτιζόταν με τη σκέψη πέρα ​​από μια σεζόν και τη λήψη αποφάσεων με γνώμονα τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του συλλόγου. Αυτή η προσέγγιση συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον αξιοσέβαστων επενδυτών και επιχειρηματικών ηγετών σε όλο τον κόσμο.

Καθώς εξετάζαμε αυτήν την ευκαιρία, κατέστη σαφές ότι ο Άμιτ και η κοινοπραξία μοιράζονταν τη μακροπρόθεσμη φιλοσοφία και την εκτίμησή μας για αυτό που κάνει τη Λίβερπουλ ξεχωριστή. Η εμπειρία και η προοπτική τους θα συμπληρώσουν τα ισχυρά θεμέλια που έχουν ήδη τεθεί και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε», ανέφερε ο πρόεδρος της FSG, Μάικ Γκόρντον.