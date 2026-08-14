Ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί για να επαναφέρουν τον Ολυμπιακό στον δρόμο των επιτυχιών και των τίτλων.

Ο δύο άνδρες συναντήθηκαν σήμερα στον Πειραιά και μέσα σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης, συμφώνησαν να πορευτούν μαζί. Άλλωστε ο Βάσκος τεχνικός έχει γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην «ερυθρόλευκη» ιστορία

Ο Μεντιλίμπαρ ανέλαβε τους ερυθρόλευκους στις 11 Φεβρουαρίου 2024. Στην πρώτη του σεζόν οδήγησε τους Πειραιώτες στην κατάκτηση του Conference League, στον τελικό της 29ης Μαΐου στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στη Φιορεντίνα.

Στην αμέσως επόμενη σεζόν, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στις εγχώριες διοργανώσεις, κατακτώντας το 48ο πρωτάθλημα με χαρακτηριστική άνεση, αλλά και το Κύπελλο Ελλάδας στον τελικό κόντρα στον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε οι Πειραιώτες επέστρεψαν στο Champions League κάνοντας μια πολύ καλή πορεία, ενώ κατέκτησαν το Super Cup τον Ιανουάριο.

Πριν από το τέλος του χρόνου, ο Ολυμπιακός είχε ανακοινώσει νέα επέκταση της μεταξύ τους συνεργασίες, μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί παρά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν.

Πλέον, από την στιγμή που έληξε το θέμα με τον προπονητή της ομάδας, η διοίκηση είναι έτοιμη να προχωρήσει τον μεταγραφικό σχεδιασμό να ενισχυθεί με 5 ή 6 νέους ποδοσφαιριστές ποιότητας για να αλλάξει το αγωνιστικό πρόσωπο και ο Ολυμπιακός να πετύχει τους στόχους του.

«Συνεχίζουμε για να κατακτήσουμε τα πάντα»

Αμέσως μετά την συμφωνία των δύο ανδρών η ΠΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση αναφέροντας πως συνεχίζουν μαζί με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για να κατακτήσουν τα πάντα.

«Σε μια πολύωρη συνάντηση σήμερα έγινε μια ξεκάθαρη, ειλικρινής συζήτηση για όλα τα θέματα του ποδοσφαιρικού τμήματος, αναγνωρίστηκαν λάθη, προτάθηκαν λύσεις και διορθωτικές αλλαγές.

Η σχέση του κ. Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ είναι μια σχέση που σφυρηλατήθηκε και ανανεώθηκε σε δύσκολες στιγμές και όχι σε πανηγυρισμούς. Η αγάπη και ο σεβασμός μεταξύ τους δεν αμφισβητήθηκε παρά μόνον από όσους δε γνωρίζουν την οικογένειά μας.

Από το Φλεβάρη του 2024 δοκιμαστήκαμε και μεγαλουργήσαμε. Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μας έζησε το όνειρο της κατάκτησης δυο Ευρωπαϊκών τίτλων και μετά, στις σεζόν 2024-25 και 2025-26 έφτασε στο επίπεδο των ελίτ ομάδων της Ευρώπης σταθερά στη βαθμολογία της UEFA, έκανε το τρεμπλ στη χρονιά που γιόρτασε τα 100 χρόνια του (Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Σούπερ Καπ) και ακόμα και την περσινή χρονιά έφτασε στους 24 του Champions League.

Η απόφασή μας είναι μετά τις ριζικές αλλαγές που έχουν ήδη αρχίσει στο σκάουτινγκ και στο μεταγραφικό κομμάτι (αφού δεν είδαμε τις επενδύσεις που έγιναν τις τρεις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους να αποδίδουν καρπούς στον αγωνιστικό χώρο) να ενισχυθεί άμεσα η ομάδα με πολύτιμες προσθήκες ανεξαρτήτως μπάτζετ και πάντα με την υπογραφή του Μεντιλίμπαρ και τη σύμφωνη γνώμη του, όπως άλλωστε συνέβαινε και μέχρι τώρα.

Ποδοσφαιριστές που θα κάνουν τη διαφορά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συνεχίζουμε μαζί για να κατακτήσουμε τα πάντα.

Ο στόχος είναι φυσικά το Πρωτάθλημα αλλά και το να βαδίσουμε όλο το δρόμο μέχρι τον τελικό του Europa League. Όσοι βρέθηκαν στο τραπέζι το πιστεύουν.

Σε λίγο θα το πιστέψουν περισσότεροι και στο τέλος θα το πιστέψουν όλοι.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται και στο τέλος κερδίζει πάντα ο Πειραιάς», ανέφερε η Πειραιώτικη ΠΑΕ.