Το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας απέρριψε την Παρασκευή το νομοσχέδιο που προέβλεπε την απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών, καταφέροντας ένα βαρύ πλήγμα στις πολιτικές φιλοδοξίες του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.



Το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο που συμβουλεύει τη γαλλική κυβέρνηση, υπογράμμισε ότι οι περιορισμοί της νομοθεσίας «παραβιάζουν δυσανάλογα το δικαίωμα των ανηλίκων στην ελευθερία της έκφρασης και της επικοινωνίας».



Παράλληλα, το δικαστήριο σημείωσε με έμφαση ότι το νομοσχέδιο «αποτυγχάνει να εφαρμόσει τις επαρκείς προστασίες για την ιδιωτική ζωή» των χρηστών.

Η ναυαρχίδα της πολιτικής Μακρόν και τα ευρωπαϊκά σχέδια

Ο Μακρόν είχε μετατρέψει την πρώτη πιθανή απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Ευρώπη σε κεντρική πολιτική σημαία της δεύτερης και τελευταίας θητείας του, στοχεύοντας να προωθήσει τους νέους περιορισμούς στην κορυφή της ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Ο Γάλλος πρόεδρος ήλπιζε να εφαρμόσει την απαγόρευση τον Σεπτέμβριο, εγκαίρως για την αναμενόμενη ανακοίνωση μέτρων σε επίπεδο ΕΕ από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το νομοθετικό παρασκήνιο και το ντόμινο στην Ευρώπη

Το κυβερνητικό νομοσχέδιο είχε περάσει από τη νομοθετική διαδικασία μετά από μακρές διαβουλεύσεις νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι.



Ήταν έτοιμο να εισαγάγει τους πρώτους ηλικιακούς περιορισμούς στα social media στην Ευρώπη, με χώρες όπως η Ελλάδα και η Δανία να ετοιμάζονται να ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα.

Γιατί κρίθηκε καταχρηστικό το Άρθρο 1

Ωστόσο, το Άρθρο 1 του γαλλικού νομοσχεδίου το μετέτρεπε ουσιαστικά σε μια «οριζόντια απαγόρευση», χωρίς να διαφοροποιεί επαρκώς τους κινδύνους της κάθε πλατφόρμας ούτε τις διαφορετικές ευάλωτες ομάδες των ίδιων των ανηλίκων, όπως τόνισε το δικαστήριο.



Παράλληλα, σύμφωνα με το Politico, η ρύθμιση «θα εφαρμοζόταν ακόμη και σε διαδικτυακές πλατφόρμες για τις οποίες δεν έχει αποδειχθεί ότι εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των ανηλίκων».

Το Συνταγματικό Συμβούλιο, το οποίο εξέτασε μόνο το Άρθρο 1, δεν αποφάνθηκε για την απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων στα λύκεια από την 1η Σεπτεμβρίου, η οποία περιλαμβάνεται στην ίδια νομοθεσία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.