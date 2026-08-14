Τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην επανένωση της Κύπρου υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον Κύπριο ομόλογό του, Κωνσταντίνο Κόμπο.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής στο νησί, με τον Έλληνα υπουργό να σημειώνει την ανάγκη για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό.

Περιφερειακές εξελίξεις και τριμερή σχήματα συνεργασίας

Παράλληλα, οι δύο πλευρές εξέτασαν την τρέχουσα κατάσταση και τις περιφερειακές εξελίξεις που διαμορφώνονται στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στη συζήτηση τέθηκαν επί τάπητος και τα τριμερή σχήματα συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν οι δύο χώρες, στο πλαίσιο της διαρκούς διπλωματικής επαφής και του συντονισμού μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας.