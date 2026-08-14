Οι Σέρβοι επαναφέρουν στο προσκήνιο το θέμα του Ελληνικού διαβατηρίου του Νικόλα Μιλουτίνοφ. Σύμφωνα με το «SportKlub», το συγκεκριμένο θέμα είχε απασχολήσει και στο παρελθόν, χωρίς να έχει υπάρξει οριστική εξέλιξη.

Ωστόσο, οι Σέρβοι επαναφέρουν την υπόθεση και τονίζουν πως ο σέντερ του Ολυμπιακού έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει Ελληνική υπηκοότητα, λόγω της πολυετούς παρουσίας του στην χώρα μας.

«Υπήρχαν συζητήσεις ότι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα πάρει ελληνικό διαβατήριο, αλλά μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει συμβεί. Ο Σέρβος σέντερ πληροί τις προϋποθέσεις για να αποκτήσει την υπηκοότητα και μέχρι την έναρξη της σεζόν υπάρχει αρκετός χρόνος ώστε η κατάσταση να αλλάξει», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Σέρβοι

Αν προχωρήσει αυτή η διαδικασία μέχρι την έναρξη της σεζόν, τότε αυτό θα είναι μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τους Πειραιώτες, οι οποίοι θα προσθέσουν ένα ακόμα Ελληνικό διαβατήριο στο ρόστερ τους.