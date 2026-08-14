Στη Μύκονο εντόπισε ο φωτογραφικός φακός τον Αντώνη Ρέμο και τη σύζυγό του, Υβόννη Μπόσνιακ, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών στο νησί.

Το ζευγάρι, που μετρά σχεδόν 20 χρόνια κοινής πορείας και παντρεύτηκε το 2018, εθεάθη να περπατά χαμογελαστό και ευδιάθετο, χωρίς να ενοχληθεί όταν αντιλήφθηκε την παρουσία των φωτογράφων.

Για την έξοδό της, η Υβόννη Μπόσνιακ επέλεξε ένα κόκκινο, ημιδιάφανο μίνι φόρεμα, το οποίο συνδύασε με μαύρα γυαλιά ηλίου και flat σαγιονάρες, υιοθετώντας ένα άνετο beach look.

Από την πλευρά του, ο Αντώνης Ρέμος εμφανίστηκε με casual αμφίεση, επιλέγοντας μαύρο T-shirt, μαύρη βερμούδα και γυαλιά ηλίου.