Σε κλίμα έντονης ανησυχίας και υπό το βάρος των δυσμενών συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πυρκαγιά, ο Δήμος Κασσάνδρας ανακοίνωσε την αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου.



Η δημοτική αρχή στη Χαλκιδική έλαβε τη συγκεκριμένη έκτακτη απόφαση με γνώμονα την προστασία και την ασφάλεια των κατοίκων αλλά και των αμέτρητων επισκεπτών της περιοχής.

Τα θρησκευτικά πανηγύρια και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που προσελκύουν κάθε χρόνο χιλιάδες κόσμου ματαιώνονται, καθώς οι τοπικές αρχές επικεντρώνουν τις δυνάμεις τους στην αντιμετώπιση της πύρινης απειλής.



Η κατάσταση παραμένει έκρυθμη και οι αρμόδιοι απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να επιδείξουν ψυχραιμία, να παραμένουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν πιστά όλες τις οδηγίες.



Η ανακοίνωση του Δήμου Κασσάνδρας

«Στην παρούσα συγκυρία, απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών, καθώς και η απρόσκοπτη λειτουργία των δυνάμεων και των υπηρεσιών που επιχειρούν στην περιοχή», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου με την παράκληση «όλοι να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών».