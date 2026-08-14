Όλα στραβά

Στον ΠΑΟΚ πρέπει να το ήξεραν ότι το καλοκαίρι θα ήταν δύσκολο και αν δεν το ήξεραν το συνειδητοποιούν τώρα. Δεν είναι μόνο ο αποκλεισμός από την Άντερλεχτ, είναι και οι δύο μεταγραφές που είχε σίγουρες και τελικά δεν έγιναν. Πρώτα ο Μικελμπρενσί, τώρα ο Ντρκούσιτς. Και το γεγονός ότι η ΠΑΕ ενημερώνει επισήμως για συμφωνίες και τελικά οι μεταγραφές δεν γίνονται, δεν είναι ευθύνη του προπονητή ή των παικτών. Είναι ευθύνη των Βιεϊρίνια και Μάτος, οι οποίοι πήραν τις θέσεις που πήραν όχι επειδή έχουν δείξει ότι το έχουν και ως παράγοντες, αλλά επειδή είναι ΠΑΟΚτζήδες. Και επειδή στο καλοκαίρι που απομακρύνθηκε ο Λουτσέσκου, έπρεπε… να τονωθεί η ψυχολογία του κόσμου με κάποιον τρόπο.

Παίζει όλη τη σεζόν σε δύο ματς

Τα δύο παιχνίδια με τη Μπραν, πλέον, είναι όλη η χρονιά για τον ΠΑΟΚ και αυτό δεν είναι καθόλου υπερβολικό. Αν η ομάδα μείνει εκτός Ευρώπης από το καλοκαίρι, με δεδομένο ότι το κλίμα ούτως ή άλλως δεν ήταν και το καλύτερο, η νέα σεζόν θα λάβει πρόωρο τέλος για τον δικέφαλο του βορρά. Με άπειρο προπονητή και άπειρους σε καίρια πόστα (Βιεϊρίνια, Μάτος) θα είναι πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο να στρώσουν τα πράγματα στη συνέχεια. Ήδη τα καμπανάκια χτυπάνε πολύ δυνατά για τον ΠΑΟΚ και δεν αναφερόμαστε μόνο στα κενά που έχει η ομάδα αλλά και στα φαινόμενα απειθαρχίας που παρατηρούνται με τις αποβολές των Ζίβκοβιτς, Γερεμέγεφ ή την απουσία του Χατζηδιάκου από τις Βρυξέλλες επειδή είχε πάρει κάρτα για διαμαρτυρία στο πρώτο παιχνίδι.

Τον θέλει άμεσα

Η συμφωνία της ΑΕΚ με τη Ρέιντζερς για τον Πένραϊς σημαίνει ότι θα γίνει σίγουρα μεταγραφή αριστερού μπακ. Όχι ότι υπήρχε αμφιβολία, απλά τώρα είναι οριστικό. Αυτό που θέλουν οι κιτρινόμαυροι είναι να κλείσει άμεσα η μεταγραφή για να έχει δικαίωμα συμμετοχής ο παίκτης στο πρώτο παιχνίδι με τη Λέφσκι Σόφιας στις 18 του μήνα. Ο στόχος έχει εντοπιστεί εδώ και μέρες, από όταν απάντησε αρνητικά ο Κόστιτς, με τον Ριμπάλτα να τρέχει τις συζητήσεις και τον Νίκολιτς να περιμένει ότι θα τον έχει στη διάθεσή του και για τα δύο παιχνίδια με τους Βούλγαρους. Θα είναι μεγάλο λάθος να πάει με μόνο ένα αριστερό μπακ η ομάδα στα πιο κρίσιμα παιχνίδια και ο Ριμπάλτα δεν συνηθίζει κάτι τέτοιο.

Από συμπαίκτης αντίπαλος ο Γκρούγιτς

Στις αναμετρήσεις με τη Λέφσκι Σόφιας η ΑΕΚ είναι πιθανό να βρει απέναντί της και έναν πρώην παίκτη της. Ο Γκρούγιτς υπέγραψε το περσινό καλοκαίρι στην Ένωση, δεν έπεισε κανέναν με την απόδοσή του, έφυγε στο τέλος της περασμένης σεζόν, έμεινε ελεύθερος από την Πόρτο και είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Λέφσκι Σόφιας. Μόνο 20 συμμετοχές είχε στους κιτρινόμαυρους ο Σέρβος χαφ με απολογισμό ένα γκολ και είναι πιθανό πλέον να αντιμετωπίσει τους πρώην συμπαίκτες του στους αγώνες που θα κρίνουν την πρόκριση στη League Phase του Champions League.

Θα σκάσει η βόμβα

Στον Ολυμπιακό ξέρουν ότι η μεταγραφή του Εντιάι δεν προκάλεσε ντόρο, θα την προκαλέσει όμως το 3άρι που θα αποκτηθεί. Η απόκτηση του συγκεκριμένου παίκτη για την αντικατάσταση του Πίτερς έχει αφήσει… ορθάνοιχτο τον δρόμο για μια πολύ δυνατή προσθήκη φόργουορντ και σενάρια που κυκλοφορούν εμπλέκουν και τον Άλφα Ντιαλό, ο οποίος άφησε τη Μονακό για τους Ντένβερ Νάγκετς. Χωρίς βέβαια αυτό να αποκλείει το ενδεχόμενο επιστροφής του στη Euroleague καθώς πολλά μπορούν να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της σεζόν. Ο βασικός στόχος του Ολυμπιακού όμως είναι ο Χεζόνια, η απόκτηση του οποίου θα προκαλέσει όντως ντόρο. Και θα κάνει ακόμη πιο δυνατούς τους πρωταθλητές Ευρώπης.