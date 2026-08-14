Νέος συναγερμός σήμανε στους βρετανικούς σιδηροδρόμους το απόγευμα της Παρασκευής, καθώς επιβατικό τρένο εκτροχιάστηκε στο Έσεξ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το σοβαρό ατύχημα στο Λιούις, όπου τρία βαγόνια ανατράπηκαν και δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Το νέο περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 14:00 τοπική ώρα, νότια του σταθμού του Γουίκφορντ, και αφορά αμαξοστοιχία της Greater Anglia.

Σύμφωνα με τη British Transport Police, οι πίσω συρμοί εκτροχιάστηκαν στις 14:12, αλλά παρέμειναν σε όρθια θέση. Αστυνομικοί, πυροσβέστες και διασώστες έσπευσαν άμεσα στην περιοχή, ενώ μέχρι την τελευταία ενημέρωση δεν είχε αναφερθεί κανένας τραυματισμός.

Βγήκε από τις ράγες και προσέκρουσε σε υποδομή της ηλεκτροκίνησης

Εικόνες που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τμήμα του τρένου εκτός των σιδηροτροχιών, ενώ σύμφωνα με τους «Financial Times» ο συρμός φαίνεται να έχει έρθει σε επαφή με στύλο του συστήματος ηλεκτροκίνησης.

Σε αντίθεση όμως με το δραματικό ατύχημα της προηγούμενης ημέρας στο Ανατολικό Σάσεξ, τα βαγόνια στο Γουίκφορντ δεν ανατράπηκαν. Η Greater Anglia διέκοψε την κυκλοφορία στη γραμμή μεταξύ Shenfield και Southend Victoria, καλώντας τους επιβάτες να μην ταξιδεύουν στην περιοχή μέχρι νεωτέρας.

Μόλις μία ημέρα μετά τον εκτροχιασμό στο Λιούις

Το νέο περιστατικό έρχεται ενώ η Βρετανία δεν έχει ακόμη συνέλθει από τον εκτροχιασμό επιβατικής αμαξοστοιχίας της Southern Rail κοντά στο Λιούις το απόγευμα της Πέμπτης.

Το τρένο, που εκτελούσε το δρομολόγιο Λονδίνο Βικτόρια – Ίστμπουρν και μετέφερε περίπου 150 ανθρώπους, βγήκε από τις ράγες λίγο πριν φτάσει στο Λιούις. Τα τρία τελευταία βαγόνια ανατράπηκαν, με ένα από αυτά να καταλήγει στην πλαγιά δίπλα στη γραμμή. Η British Transport Police ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι υπέστησαν σοβαρά τραύματα και ακόμη εννέα λιγότερο σοβαρά, ενώ όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από το τρένο μέσα σε περίπου τρεις ώρες.

Η Rail Accident Investigation Branch έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβώσει τι προκάλεσε τον πρώτο εκτροχιασμό.

Στο μικροσκόπιο η κατάσταση των γραμμών

Τα δύο περιστατικά σημειώνονται ενώ η νοτιοανατολική Αγγλία βρίσκεται αντιμέτωπη με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.

Η Network Rail είχε ήδη προειδοποιήσει ότι σε συνθήκες έντονης ζέστης οι σιδηροτροχιές μπορούν να θερμανθούν πολύ περισσότερο από τον αέρα και, σε ακραίες περιπτώσεις, να παραμορφωθούν. Ωστόσο, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη διαπίστωση ότι η ζέστη προκάλεσε κάποιον από τους δύο εκτροχιασμούς.

Στο σημείο του ατυχήματος στο Λιούις φωτογραφίες δείχνουν έντονη παραμόρφωση των γραμμών, αλλά οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη εξακριβώσει εάν αυτή προϋπήρχε και συνέβαλε στον εκτροχιασμό ή δημιουργήθηκε εξαιτίας του ίδιου του ατυχήματος.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι την προηγούμενη ημέρα από το ατύχημα είχε πραγματοποιηθεί έλεγχος ασφαλείας της γραμμής μεταξύ Λιούις και Χέιγουορντς Χιθ, σύμφωνα με τη Southern Railway.

Και τρίτο, μικρότερο περιστατικό σε αμαξοστάσιο

Σαν να μην έφταναν οι δύο εκτροχιασμοί επιβατικών τρένων, νωρίτερα την Παρασκευή είχε σημειωθεί και εκτροχιασμός μέσα σε αμαξοστάσιο στο Clapham Junction, ο οποίος επηρέασε τη λειτουργία ορισμένων γραμμών. Δεν επρόκειτο, ωστόσο, για αντίστοιχο περιστατικό με επιβατική αμαξοστοιχία σε κανονικό δρομολόγιο.

Οι δύο εκτροχιασμοί μέσα σε λιγότερο από μία ημέρα στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον στην αντοχή του βρετανικού σιδηροδρομικού δικτύου μέσα σε ένα καλοκαίρι ακραίων θερμοκρασιών.