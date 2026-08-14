Κανονικά στον Ρέντη για την προπόνηση του Ολυμπιακού βρέθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, όπου αναμένεται να ξεκαθαρίσει το μέλλον του στον πάγκο των «ερυθρόλευκων».

Μετά το χθεσινό ρεπό, οι Πειραιώτες επέστρεψαν στις προπονήσεις, με τον Βάσκο τεχνικό να δίνει κανονικά το «παρών» και να έχει την ευθύνη της ομάδας, καθώς μέχρι να ληφθεί κάποια οριστική απόφαση παραμένει προπονητής του Ολυμπιακού.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο κρίσιμο τετ α τετ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Στη συνάντηση των δύο ανδρών αναμένεται να τεθούν επί τάπητος όλα τα δεδομένα του φετινού καλοκαιριού, ο μεταγραφικός σχεδιασμός, οι κινήσεις που δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα, αλλά και η αγωνιστική εικόνα της ομάδας στα δύο παιχνίδια με τη Ναϊμέγκεν.

Από τη συζήτηση θα προκύψει και η τελική απόφαση για το μέλλον της συνεργασίας των δύο πλευρών, με το ενδεχόμενο του «διαζυγίου» να παραμένει ανοιχτό. Μέχρι τότε, πάντως, ο Μεντιλίμπαρ συνεχίζει κανονικά τα καθήκοντά του και προετοιμάζει την ομάδα ενόψει των επόμενων υποχρεώσεών της.