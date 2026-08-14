Μια ομολογία που αλλάζει ολόκληρη την πορεία της υπόθεσης έκανε ο Λουίτζι Μαντζιόνε, δηλώνοντας ένοχος ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Νέας Υόρκης για δύο κατηγορίες stalking που συνδέονται με τη δολοφονία του επικεφαλής της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον.

Ο 28χρονος, ο οποίος επί σχεδόν δύο χρόνια αρνούνταν τις κατηγορίες, παραδέχθηκε πλέον ο ίδιος μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου ότι ήταν ο άνθρωπος που πυροβόλησε τον Τόμσον έξω από ξενοδοχείο του Μανχάταν στις 4 Δεκεμβρίου 2024.

«Πυροβόλησα τον κ. Τόμσον στο Μανχάταν και πέθανε», είπε στη δικαστή Μάργκαρετ Γκάρνετ, γνωρίζοντας, όπως δήλωσε την Παρασκευή, ότι οι πράξεις του ήταν παράνομες.

Στην πρώτη σειρά της αίθουσας βρισκόταν η χήρα του Τόμσον, Πολέτ, μαζί με άλλα μέλη της οικογένειάς του, η οποία σκούπιζε επανειλημμένα τα δάκρυά της καθώς άκουγε τον Μαντζιόνε να περιγράφει τι είχε κάνει στον σύζυγό της.

Προσποιήθηκε τον επενδυτή για να μάθει πού θα βρίσκεται ο Τόμσον

Ακόμη πιο εντυπωσιακές ήταν οι λεπτομέρειες που έδωσε ο ίδιος για την προετοιμασία της επίθεσης.

Ο Μαντζιόνε είπε ότι, έπειτα από χρόνια έντονων πόνων λόγω προβλήματος στη μέση και των εμπειριών του με το αμερικανικό σύστημα υγείας, άρχισε να ερευνά την ετήσια συνάντηση επενδυτών της UnitedHealthcare.

Για να αποκτήσει πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση, επικοινώνησε με την εταιρεία προσποιούμενος ότι ήταν επενδυτής μεγάλης επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να μάθει περισσότερα για το συνέδριο στο οποίο θα συμμετείχαν στελέχη της εταιρείας.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη δική του παραδοχή, κατασκεύασε με τη βοήθεια 3D printer μέρος του όπλου, ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη έχοντας πρόθεση να σκοτώσει τον Τόμσον και τον εντόπισε έξω από το ξενοδοχείο όπου πραγματοποιούνταν η συνάντηση επενδυτών.

Το πρωί της 4ης Δεκεμβρίου 2024 ο Τόμσον, 50 ετών, πυροβολήθηκε στον δρόμο καθώς κατευθυνόταν προς το συνέδριο.

Από τη θανατική ποινή, αντιμέτωπος τώρα με ισόβια

Ο Μαντζιόνε δήλωσε ένοχος σε δύο ομοσπονδιακές κατηγορίες stalking που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο, κλείνοντας έτσι την ομοσπονδιακή δίκη που επρόκειτο να ακολουθήσει.

Η δικαστής τον προειδοποίησε ότι κάθε μία από τις δύο κατηγορίες μπορεί να επισύρει ισόβια κάθειρξη, ενώ η ανακοίνωση της ποινής ορίστηκε για τις 18 Δεκεμβρίου. Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας του Μανχάταν Τζέιμι ΜακΝτόναλντ δήλωσε ότι η εισαγγελία θα ζητήσει ισόβια.

Η εξέλιξη είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή επειδή το 2025 η τότε υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι είχε δώσει εντολή στους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς να επιδιώξουν τη θανατική ποινή, χαρακτηρίζοντας τη δολοφονία προμελετημένη. Ωστόσο, οι κατηγορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εκτέλεση απορρίφθηκαν αργότερα από ομοσπονδιακή δικαστή.

Η ομολογία μπορεί να τινάξει στον αέρα τη δεύτερη δίκη

Η παραδοχή της ενοχής, όμως, δεν αφορά μόνο την ομοσπονδιακή υπόθεση. Μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική και για τη ξεχωριστή πολιτειακή δίωξη για φόνο, η οποία βρίσκεται προγραμματισμένη να αρχίσει στις 8 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Αμέσως μετά την ομολογία, οι δικηγόροι του Μαντζιόνε ζήτησαν να απορριφθεί η πολιτειακή κατηγορία, επικαλούμενοι την αρχή της διπλής δίωξης (double jeopardy).

Η υπόθεση που δίχασε την Αμερική

Η δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον είχε προκαλέσει τεράστια κινητοποίηση των Αρχών. Ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό πέντε ημερών, μέχρι τη σύλληψη του Μαντζιόνε σε McDonald’s στην Πενσιλβάνια.

Παράλληλα, η υπόθεση μετατράπηκε σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα φαινόμενα των αμερικανικών social media. Η κριτική του Μαντζιόνε απέναντι στις ασφαλιστικές εταιρείες και οι λέξεις «delay», «deny» και «depose» που, σύμφωνα με την Αστυνομία, βρέθηκαν πάνω στα πυρομαχικά, τον μετέτρεψαν σε σύμβολο για ορισμένους επικριτές του αμερικανικού συστήματος υγείας.

Η οικογένεια του Μπράιαν Τόμσον χαρακτήρισε την παραδοχή ενοχής «σημαντικό βήμα προς τη δικαιοσύνη» και ζήτησε η ποινή να αντανακλά τη σοβαρότητα του εγκλήματος.

Δεκαεννέα μήνες μετά τους πυροβολισμούς σε έναν δρόμο του Μανχάταν, το μεγαλύτερο μυστήριο της υπόθεσης τελείωσε από το στόμα του ίδιου του Μαντζιόνε. Η επόμενη μεγάλη μάχη δεν είναι πλέον για το ποιος σκότωσε τον Μπράιαν Τόμσον, αλλά για το αν η σημερινή ομολογία θα εμποδίσει τη Νέα Υόρκη να τον δικάσει ξανά για φόνο.