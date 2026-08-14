Η απουσία της οικογένειας του Κριστιάνο Ρονάλντο από τον γάμο του με τη Χεορχίνα Ροντρίγκεζ είναι ένα από τα στοιχεία που προκύπτουν από το πιστοποιητικό της πολιτικής τελετής, η οποία πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ παντρεύτηκαν την Τρίτη 11 Αυγούστου, στις 13:30, στην κατοικία τους στο Κασκάις, κοντά στη Λισαβόνα. Η τελετή ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη, με την παρουσία των πέντε παιδιών τους και μόλις τεσσάρων μαρτύρων.

Στο έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε δεν αναφέρονται η μητέρα του ποδοσφαιριστή, Ντολόρες Αβέιρο, ούτε οι αδελφές του, Έλμα και Κάτια. Ούτε ο αδελφός του, Ούγκο, καταγράφεται μεταξύ των παρευρισκομένων.

Οι τέσσερις άνθρωποι που στάθηκαν στο πλευρό τους

Τον ρόλο των μαρτύρων ανέλαβαν πρόσωπα από τον στενό κύκλο του ζευγαριού. Ανάμεσά τους ήταν ο Μιγκέλ Παϊσάο, φίλος του Ρονάλντο από τα χρόνια του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, και η Ιβάνα Ροντρίγκεζ, αδελφή της Χεορχίνα.

Παρόντες ήταν επίσης ο Ισπανός κοσμηματοπώλης Χοσέ Ροντρίγκεθ Σανγίλ και η σύζυγός του, Μόνικα Γκονθάλεθ Μαρτίνεθ.

Την πολιτική τελετή τέλεσε η ληξίαρχος Μαρία Μανουέλ Φολιαδέλα ντε Ολιβέιρα, η οποία ταξίδεψε από το Πόρτο ειδικά για τον γάμο.

Η απουσία των μελών της οικογένειας του Ρονάλντο σχολιάστηκε και στην πορτογαλική τηλεόραση. Η παρουσιάστρια Κριστίνα Φερέιρα ανέφερε στην εκπομπή Dois at 10 του TVI: «Θα προκαλέσει πολλά προβλήματα το γεγονός οτι η οικογένεια δεν ήταν παρούσα. Και δεν πρέπει καν να το ήξεραν. Ή, αν το ήξεραν, το έμαθαν 30 δευτερόλεπτα νωρίτερα».

Ο συμπαρουσιαστής Κλαούντιο Ράμος κράτησε διαφορετική στάση, υπογραμμίζοντας: «Ελπίζω ειλικρινά όσα ειπώθηκαν –τα οποία βασίζονται απλώς σε εκτιμήσεις από τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης– να μην στενοχώρησαν την οικογένεια και τα πράγματα να μην είναι όπως φαίνονται».

Η αντίδραση της μητέρας του Ρονάλντο

Παρά την απουσία της από την τελετή, η Ντολόρες Αβέιρο έστειλε δημόσια το δικό της μήνυμα για τον γάμο. Μετά την ανακοίνωση της ένωσης του ζευγαριού, αντέδρασε με ένα emoji καρδιάς σε ανάρτηση του γιου της στα social media, όπου εκείνος δημοσίευσε φωτογραφία με τις βέρες.

Ανάλογη ήταν και η αντίδραση της Κάτια Αβέιρο, η οποία βρίσκεται στη Βραζιλία, αλλά είχε ταξιδέψει στη Μαδέρα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Η σχέση της Ντολόρες Αβέιρο με τη Χεορχίνα έχει κατά καιρούς απασχολήσει τα πορτογαλικά μέσα, με την ίδια να έχει διαψεύσει στο παρελθόν δημοσιεύματα περί προβλημάτων μεταξύ τους.

Το προγαμιαίο συμβόλαιο και η περιουσία

Το πιστοποιητικό αποκαλύπτει και μια ακόμη σημαντική λεπτομέρεια για τον γάμο του ζευγαριού. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ επέλεξαν καθεστώς πλήρους περιουσιακής αυτοτέλειας.

Για να ισχύσει η συγκεκριμένη ρύθμιση, υπέγραψαν προγαμιαίο συμβόλαιο σε συμβολαιογραφείο της Λισαβόνας, μία ημέρα πριν από την τελετή.

Με αυτό το καθεστώς, η περιουσία του καθενός παραμένει χωριστή, τόσο ως προς τα στοιχεία που διέθετε πριν από τον γάμο όσο και ως προς όσα αποκτήσει στη συνέχεια.

Η Χεορχίνα διατήρησε επίσης το επώνυμό της. Στα επίσημα έγγραφα αναφέρεται με το πλήρες όνομα Χεορχίνα Λουίζα Ροντρίγκεζ Ερνάντεζ.

Από τη Μαδέρα στο Κασκάις

Η επιλογή του χώρου της τελετής διαφοροποιήθηκε πλήρως από όσα περίμεναν αρκετοί στην Πορτογαλία. Λίγες ημέρες πριν από τον γάμο, εκατοντάδες θαυμαστές είχαν συγκεντρωθεί έξω από τον Καθεδρικό Ναό της Φουνσάλ στη Μαδέρα, τη γενέτειρα του Ρονάλντο, θεωρώντας ότι εκεί θα γινόταν η τελετή.

Τελικά, το ζευγάρι επέλεξε την ιδιωτικότητα της κατοικίας του στο Κασκάις και δεν πραγματοποίησε δημόσια γαμήλια τελετή.

Ο Ρονάλντο και η Χεορχίνα είναι μαζί από το 2016, ενώ ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Αύγουστο του 2025. Ο πολιτικός γάμος ήρθε περίπου έναν χρόνο αργότερα, με το ζευγάρι να κρατά μακριά από τη δημοσιότητα τις περισσότερες λεπτομέρειες.