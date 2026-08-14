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Συναγερμός έχει σημάνει στην Ισπανία μετά τον εντοπισμό της Τόνι, της γηραιότερης γνωστής ιβηρικής όρκας, με πολλαπλά τραύματα στο ραχιαίο πτερύγιό της, τα οποία θεωρούνται συμβατά με πυροβολισμό από κυνηγετικό όπλο.

Η Τόνι, γνωστή και ως «La Abuela» (η γιαγιά), είναι ηλικίας περίπου 60 ετών και αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες όρκες του μικρού και ευάλωτου πληθυσμού που κινείται στο Στενό του Γιβραλτάρ και στον Κόλπο του Κάδιθ.

Οι εικόνες που δημοσιοποίησαν οι οργανώσεις WeWhale και Iberian Orca Guardians είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικές: στο μαύρο ραχιαίο πτερύγιο του ζώου διακρίνονται αρκετές μικρές οπές και τραύματα. Το ισπανικό υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για σημάδια «συμβατά με πυροβολισμούς από καραμπίνα με σκάγια», χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη εξακριβωθεί ποιος πυροβόλησε το ζώο ή υπό ποιες συνθήκες.


Η αναπληρώτρια πρωθυπουργός και υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Σάρα Άχεσεν ήταν ιδιαίτερα σαφής: η Τόνι εμφανίστηκε με σημάδια συμβατά με σκάγια και οποιαδήποτε σκόπιμη βλάβη σε προστατευόμενη όρκα μπορεί να συνιστά σοβαρή παράβαση.

Σύμφωνα με το «El País», οι ερευνητές έχουν εντοπίσει περίπου δέκα σημάδια, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ορισμένα σκάγια μπορεί να παραμένουν μέσα στο πτερύγιο, δημιουργώντας κίνδυνο μόλυνσης. Η Τόνι, πάντως, έχει παρατηρηθεί να κολυμπά και να κυνηγά μαζί με άλλες δύο όρκες, αν και οι ειδικοί συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάστασή της.

«Το να βλέπεις τη γιαγιά έτσι είναι σπαρακτικό»

Ο Χάνεκ Άντρε, επικεφαλής των WeWhale και Iberian Orca Guardians, χαρακτήρισε την εικόνα της ηλικιωμένης όρκας «σπαρακτική».

Όπως επισήμανε, εάν επιβεβαιωθεί ότι κάποιος την πυροβόλησε σκόπιμα, δεν πρόκειται μόνο για πράξη ακραίας σκληρότητας απέναντι σε ένα ζώο, αλλά για πλήγμα σε έναν ήδη πολύ μικρό πληθυσμό. Οι οργανώσεις υπολογίζουν ότι λιγότερες από 40 ιβηρικές όρκες απομένουν στην περιοχή.

Ο ίδιος συνέδεσε την υπόθεση και με την ένταση που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των επαναλαμβανόμενων αλληλεπιδράσεων ορκών με ιστιοπλοϊκά και άλλα σκάφη στις ακτές της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.

«Όποια και αν είναι η άποψη κάποιου για αυτές τις αλληλεπιδράσεις, το να πυροβολεί τα ζώα δεν μπορεί ποτέ να αποτελεί αποδεκτή αντίδραση», τόνισε, σημειώνοντας ότι «οι όρκες χρειάζονται προστασία, όχι αντίποινα».

Οι μυστηριώδεις «επιθέσεις» στα σκάφη

Από το 2020 έχουν καταγραφεί εκατοντάδες περιστατικά κατά τα οποία ιβηρικές όρκες πλησιάζουν σκάφη, χτυπούν κυρίως τα πηδάλιά τους και σε ορισμένες περιπτώσεις προκαλούν σοβαρές ζημιές. Έχουν υπάρξει ακόμη και ιστιοπλοϊκά που βυθίστηκαν μετά από τέτοιες αλληλεπιδράσεις.

Οι επιστήμονες, ωστόσο, δεν έχουν καταλήξει ότι πρόκειται για επιθετική συμπεριφορά ή «εκδίκηση» απέναντι στους ανθρώπους. Μεταξύ των θεωριών που έχουν συζητηθεί είναι ότι πρόκειται για παιχνίδι ή για μια συμπεριφορά που μεταδίδεται κοινωνικά μεταξύ των ζώων.

Η ισπανική νομοθεσία κατατάσσει τον συγκεκριμένο πληθυσμό ορκών ως «ευάλωτο» και απαγορεύει την εκ προθέσεως θανάτωση, σύλληψη, καταδίωξη ή ενόχλησή τους.

Έτσι, το ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι ισπανικές αρχές είναι ιδιαίτερα σοβαρό: αν τα σημάδια στο πτερύγιο της «γιαγιάς» Τόνι προήλθαν πράγματι από όπλο, ποιος σημάδεψε ένα από τα τελευταία μέλη ενός ήδη εξαιρετικά μικρού πληθυσμού ορκών στο Στενό του Γιβραλτάρ;