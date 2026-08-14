Συναγερμός έχει σημάνει στην Ισπανία μετά τον εντοπισμό της Τόνι, της γηραιότερης γνωστής ιβηρικής όρκας, με πολλαπλά τραύματα στο ραχιαίο πτερύγιό της, τα οποία θεωρούνται συμβατά με πυροβολισμό από κυνηγετικό όπλο.

Η Τόνι, γνωστή και ως «La Abuela» (η γιαγιά), είναι ηλικίας περίπου 60 ετών και αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες όρκες του μικρού και ευάλωτου πληθυσμού που κινείται στο Στενό του Γιβραλτάρ και στον Κόλπο του Κάδιθ.

Οι εικόνες που δημοσιοποίησαν οι οργανώσεις WeWhale και Iberian Orca Guardians είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικές: στο μαύρο ραχιαίο πτερύγιο του ζώου διακρίνονται αρκετές μικρές οπές και τραύματα. Το ισπανικό υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για σημάδια «συμβατά με πυροβολισμούς από καραμπίνα με σκάγια», χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη εξακριβωθεί ποιος πυροβόλησε το ζώο ή υπό ποιες συνθήκες.