Στο δικαστήριο εμφανίστηκε ο επίσκοπος του Νορθάμπτον, κατηγορούμενος για τον βιασμό ενός έφηβου κοριτσιού μετά από προσκύνημα στη Λούρδη. Ο 70χρονος Ντέιβιντ Όουκλι φέρεται να είχε σεξουαλική επαφή με το κορίτσι δύο φορές στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν εκείνη ήταν μόλις 15 ετών.

Την εποχή των εικαζόμενων αδικημάτων, ο Όουκλι ήταν στα μέσα της δεκαετίας των 40 και εργαζόταν ως Καθολικός ιερέας. Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες τον Ιούνιο για δύο αδικήματα βιασμού κοριτσιού κάτω των 16 ετών, μετά από έρευνα της ομάδας Βιασμών και Σοβαρών Σεξουαλικών Αδικημάτων της Αστυνομίας του Στάφορντσαϊρ.

Η δικαστική διαδρομή και το χρονικό της υπόθεσης

Εμφανίστηκε χθες στο Πρωτοδικείο του Γουέστμινστερ μέσω βιντεοσύνδεσης από το γραφείο του δικηγόρου του, για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες για πρώτη φορά. Η εισαγγελέας Σάρα Μάντεν δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο Όουκλι και το κορίτσι «άρχισαν να βγαίνουν ραντεβού… αφού πήγαν σε προσκύνημα στη Λούρδη».



Η εισαγγελέας συνέχισε: «Εκείνη [το θύμα] θυμάται σεξουαλική επαφή με τον κατηγορούμενο σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις».



Η Λούρδη στα νοτιοδυτικά της Γαλλίας προσελκύει πλήθη προσκυνητών κάθε χρόνο. Ταξιδεύουν στην περιοχή για να επισκεφθούν το Ιερό της Παναγίας της Λούρδης – ένα από τα πιο δημοφιλή Καθολικά προσκυνήματα στον κόσμο.



Ο Όουκλι γεννήθηκε στο Στόουρμπριτζ στα Δυτικά Μίντλαντς και χειροτονήθηκε ιερέας το 1980. Αργότερα έγινε Επίσκοπος του Νορθάμπτον το 2020. Αυτή τη στιγμή έχει αποσυρθεί από τη δημόσια διακονία, καθώς συνελήφθη αρχικά από την αστυνομία τον Σεπτέμβριο του 2025.

Παραπομπή στο Central Criminal Court και η αντίδραση της εκκλησίας

Στο δικαστήριο δεν του ζητήθηκε να τοποθετηθεί επί των δύο κατηγοριών, καθώς ο Αρχιδικαστής Πολ Γκόλντσπρινγκ παρέπεμψε την υπόθεση στο Old Bailey. Ο δικαστής δήλωσε: «Δεδομένου του προφίλ της υπόθεσης και της πρώην ιδιότητας του κατηγορουμένου, αυτή η υπόθεση πρέπει να πάει στο Central Criminal Court».



Άφησε ελεύθερο τον Όουκλι με εγγύηση, με τον όρο να μην επικοινωνήσει με το φερόμενο θύμα ή την οικογένειά της. Ο Όουκλι θα εμφανιστεί στη συνέχεια στο δικαστήριο σε ακρόαση για την δήλωση ενοχής ή μη στις 10 Σεπτεμβρίου.



Μετά την είδηση των ποινικών κατηγοριών, η Καθολική Επισκοπή του Νορθάμπτον ανέφερε ότι στον Όουκλι απαγγέλθηκαν κατηγορίες μετά από έρευνα για «παλαιότερες καταγγελίες προστασίας».



Πρόσθεσε, σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun: «Κατανοούμε ότι αυτό θα είναι πολύ οδυνηρό για όλους τους εμπλεκόμενους, αλλά δεν μπορούμε να σχολιάσουμε περαιτέρω μια ενεργή δικαστική διαδικασία».