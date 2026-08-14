Ολονύχτια αναμένεται να είναι η μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης στην Κω, καθώς, παρά τη βελτίωση της εικόνας της πυρκαγιάς, κανείς δεν εφησυχάζει και ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κω, Σταμάτης Καμπουράκης, στην περιοχή σημειώνονται μικρές αναζωπυρώσεις, οι οποίες αντιμετωπίζονται άμεσα, ωστόσο οι ισχυρές ριπές ανέμου εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα κινδύνου.

Το έργο των επίγειων δυνάμεων δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο το δύσβατο της περιοχής, γεγονός που απαιτεί συνεχή επιτήρηση και ιδιαίτερα προσεκτικές κινήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Κανείς δεν εφησυχάζει», τόνισε ο κ. Καμπουράκης, επισημαίνοντας ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με στόχο να τεθεί η πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο και να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιαδήποτε νέα εστία.

Στο πεδίο παραμένουν πυροσβέστες, εθελοντές και μηχανήματα έργου, με όλες τις δυνάμεις να βρίσκονται σε συνεχή συντονισμό. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, κυρίως λόγω των ανέμων, καθώς ακόμη και μια μικρή αναζωπύρωση μπορεί να δημιουργήσει νέα προβλήματα.