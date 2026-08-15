Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 που έπληξε τα ξημερώματα του Σαββάτου 15 Αυγούστου την ανατολική Ινδονησία, προκαλώντας καταρρεύσεις κτιρίων, ζημιές σε κατοικίες και δημόσιες υποδομές, κατολισθήσεις και σκηνές πανικού στο νησί Φλόρες.

Η σεισμική δόνηση ενεργοποίησε την προειδοποίηση για τσουνάμι σε τέσσερις επαρχίες, υποχρεώνοντας εκατοντάδες κατοίκους παραθαλάσσιων περιοχών να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν προς σημεία με μεγαλύτερο υψόμετρο.

🚨 7.7-MAGNITUDE EARTHQUAKE HITS INDONESIA 🇮🇩



A powerful earthquake struck off the coast of Ternate, causing panic and evacuations. Authorities are assessing possible damage and casualties.#Indonesia #Earthquake #BreakingNews #Ternate pic.twitter.com/WdP3JgvAGF — Mahrosh Pervaiz (@MahroshPervaiz1) August 14, 2026

Στους πέντε αυξήθηκε ο απολογισμός

Οι πρώτες πληροφορίες της ινδονησιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, BNPB, έκαναν λόγο για δύο νεκρούς, έναν άνδρα και μία γυναίκα, καθώς και για τραυματίες στην περιφέρεια Σίκα. Οι δύο σοροί είχαν εντοπιστεί στην περιοχή του λιμανιού Λόρενς Σέι της Μαουμέρε, όπου τμήμα του κτιρίου αναμονής κατέρρευσε από τη σφοδρότητα της δόνησης.

Ο αρχικός απολογισμός, ωστόσο, αναθεωρήθηκε προς τα πάνω. Ο περιφερειάρχης Ανατολικής Νούσα Τενγκάρα, Εμανουέλ Μελκιάδες Λάκα Λένα, ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, όταν καταπλακώθηκαν από συντρίμμια την ώρα που κοιμούνταν. Τα στοιχεία των περιφερειακών και των κεντρικών υπηρεσιών δεν είχαν ακόμη ενοποιηθεί, γεγονός που δείχνει ότι ο απολογισμός παραμένει προσωρινός και μπορεί να μεταβληθεί όσο συνεχίζονται οι έρευνες στις περισσότερο απομακρυσμένες κοινότητες, σύμφωνα με το Reuters.

Επιφανειακός σεισμός με ισχυρή ένταση

Η κύρια δόνηση καταγράφηκε στις 05:58 τοπική ώρα στη Φλόρες, δηλαδή στις 00:58 ώρα Ελλάδας. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο βόρεια του νησιού, περίπου 68 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της πόλης Έντε, σε εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων.

Η ινδονησιακή υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής, BMKG, υπολόγισε επίσης το μέγεθος σε 7,7, τοποθετώντας το επίκεντρο περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Μπάι, στην περιφέρεια Ναγκέκεο, και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Οι μικρές αποκλίσεις οφείλονται στα διαφορετικά δίκτυα και μοντέλα υπολογισμού που χρησιμοποιούν οι σεισμολογικές υπηρεσίες.

Το μικρό εστιακό βάθος ενίσχυσε την ένταση της δόνησης στην επιφάνεια. Η BMKG κατέγραψε ένταση έως και VII βαθμών της τροποποιημένης κλίμακας Μερκάλι στις περιοχές Αεσέσα, Ναγκέκεο, Ριούνγκ και Μπάι, επίπεδο στο οποίο είναι πιθανές ζημιές ακόμη και σε σχετικά καλές κατασκευές. Κάτοικοι ανέφεραν ότι η ισχυρή σεισμική κίνηση διήρκεσε περίπου ένα λεπτό και τους ανάγκασε να εγκαταλείψουν έντρομοι τα σπίτια τους.

Τον κύριο σεισμό ακολούθησαν δεκάδες μετασεισμοί, ανάμεσά τους ισχυρές δονήσεις μεγέθους άνω των 5,5 βαθμών, με αποτέλεσμα οι αρχές να ζητούν από τους πολίτες να μην επιστρέφουν σε κτίρια που έχουν υποστεί ρωγμές ή άλλες εμφανείς ζημιές.

Κύματα τσουνάμι έως 94 εκατοστά

Η BMKG εξέδωσε την πρώτη προειδοποίηση για τσουνάμι μόλις δύο λεπτά και 16 δευτερόλεπτα μετά τον σεισμό. Η προειδοποίηση αφορούσε παράκτιες περιοχές των επαρχιών Ανατολικής και Δυτικής Νούσα Τενγκάρα, Νότιας Σουλαουέζι και Νοτιοανατολικής Σουλαουέζι. Στις ζώνες υψηλότερου κινδύνου δόθηκε εντολή εκκένωσης, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τις ακτές και τις εκβολές ποταμών.

Μικρά κύματα τσουνάμι καταγράφηκαν σε εννέα σημεία. Το υψηλότερο έφθασε τα 94 εκατοστά στην περιοχή Μαουρόλε-Έντε, ενώ κύμα 54 εκατοστών μετρήθηκε στην Μπουλουκούμπα, 38 εκατοστών στο λιμάνι Κεουαπάντε της Σίκα, 36 εκατοστών στο Λαμπουάν Μπάτζο και 25 εκατοστών στην Ανατολική Φλόρες. Μικρότερες μεταβολές της στάθμης της θάλασσας καταγράφηκαν στο Ντόμπου, στο Αλόρ και σε άλλες παράκτιες περιοχές.

🇮🇩 A 7.7 just slammed Indonesia, and it’s the sixth magnitude 7+ quake the planet has taken in only two months.



Right after the shaking stopped, the sea along the coast started pulling back hard.



It's pure nightmare fuel… When the ocean disappears like that, the first tsunami… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 14, 2026

Περίπου τρεις ώρες μετά τον κύριο σεισμό, η προειδοποίηση ήρθη, καθώς η παρακολούθηση της στάθμης της θάλασσας έδειξε ότι δεν υπήρχε πλέον κίνδυνος μεγαλύτερων και καταστροφικών κυμάτων. Οι αρχές ξεκαθάρισαν, πάντως, ότι η άρση της προειδοποίησης δεν σημαίνει το τέλος της επιφυλακής, καθώς η μετασεισμική δραστηριότητα συνεχιζόταν.

Καταρρεύσεις και ασθενείς έξω από τα νοσοκομεία

Οι σοβαρότερες μέχρι στιγμής ζημιές εντοπίζονται στη Μαουμέρε, τη μεγαλύτερη πόλη της περιφέρειας Σίκα. Βίντεο που επαληθεύτηκε από το Reuters δείχνει τμήμα κτιρίου στο λιμάνι να καταρρέει μέσα σε σύννεφο σκόνης, ενώ κάτοικοι τρέχουν για να σωθούν. Ζημιές αναφέρθηκαν επίσης σε κατοικίες, ξενοδοχεία, κυβερνητικά κτίρια και εγκαταστάσεις μεταφορών.

Στο καθολικό ιεροσπουδαστήριο Ριταπιρέτ, η οροφή αίθουσας κατέρρευσε την ώρα που φοιτητές, μοναχές και ιερείς συμμετείχαν στην πρωινή λειτουργία. Τουλάχιστον ένας ιερέας υπέστη κάταγμα στο πόδι, όταν πήδηξε από τον δεύτερο όροφο για να σωθεί, αναφέρει το Associated Press.

Στην περιοχή Έντε, ασθενείς απομακρύνθηκαν προληπτικά από νοσοκομεία και μεταφέρθηκαν σε υπαίθριους χώρους. Γιατροί και νοσηλευτές έστησαν προσωρινά σημεία περίθαλψης έξω από τα κτίρια, μεταφέροντας κρεβάτια, φιάλες οξυγόνου, ορούς και ιατρικό εξοπλισμό. Παράλληλα αναφέρθηκε τουλάχιστον μία κατολίσθηση, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθώς χιλιάδες άνθρωποι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από τις ακτές.

Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση καταγραφής των ζημιών

Κλιμάκια διάσωσης, στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στις πληγείσες περιοχές, ενώ η κυβέρνηση της επαρχίας συντονίζεται με την BNPB και τα υπουργεία Υγείας, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δημοσίων Έργων και Μεταφορών. Οι αρχές πραγματοποιούν ελέγχους σε κατοικίες, σχολεία, νοσοκομεία, λιμενικές εγκαταστάσεις και οδικά δίκτυα, με το έργο τους να δυσκολεύεται από τους μετασεισμούς και την επικοινωνία με απομακρυσμένες κοινότητες.

Η BMKG κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι, να αποφεύγουν κτίρια με ρωγμές και να ενημερώνονται αποκλειστικά από επίσημες πηγές, καθώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες για νέο μεγαλύτερο σεισμό.

Un terremoto de 7.7 en Indonesia y otro de 5.4 en Granada, España. pic.twitter.com/rfU62apDSF — Tae Montana (@dwmontana) August 15, 2026

Η βαριά μνήμη του 1992

Η Ινδονησία βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια τεράστια ζώνη σύγκλισης τεκτονικών πλακών με ιδιαίτερα έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα. Η συγκεκριμένη δόνηση αποδίδεται στη δραστηριότητα του ενεργού ανάστροφου ρήγματος πίσω από το ηφαιστειακό τόξο της Φλόρες.

Η περιοχή έχει ζήσει μία από τις φονικότερες σεισμικές καταστροφές στην ιστορία της Ινδονησίας. Τον Δεκέμβριο του 1992, σεισμός επίσης μεγέθους 7,7 προκάλεσε τοπικό τσουνάμι, το οποίο έπληξε τις ακτές μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο Πληροφόρησης για Τσουνάμι της UNESCO, τουλάχιστον 1.690 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 18.000 κατοικίες καταστράφηκαν, ενώ σε ορισμένα σημεία τα κύματα ξεπέρασαν τα 26 μέτρα.

Η ιστορική αυτή εμπειρία εξηγεί την ταχύτητα με την οποία οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τις παραθαλάσσιες ζώνες μετά τη σημερινή δόνηση. Παρότι αυτή τη φορά τα κύματα παρέμειναν κάτω από το ένα μέτρο και η προειδοποίηση ήρθη, οι αρχές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος από τους μετασεισμούς, τις ετοιμόρροπες κατασκευές και τις κατολισθήσεις δεν έχει ακόμη περάσει.