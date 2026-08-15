Τα τελευταία 24 χρόνια ο Λευτέρης Πετρούνιας, από νεαρός ταλαντούχος αθλητής έγινε κάτοχος τριών Ολυμπιακών μεταλλίων και άλλων Ευρωπαϊκών και Παγκοσμίων.

Για να φτάσει στο επίπεδο που είναι ο σπουδαίος Έλληνας αθλητής, όλα αυτά τα χρόνια έκανε προπονήσεις στις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά.

Ωστόσο λόγω των έργων που γίνονται οι εγκαταστάσεις κλείνουν και ο Πετρούνιας θα μεταφερθεί προσωρινά στο ΟΑΚΑ.

Έτσι ο Πετρούνιας με μια συναισθηματική ανάρτηση αποχαιρέτησε τον Αγιο Κοσμά, κάνοντας εκεί την τελευταία του προπόνηση.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Πετρούνια:

«Σήμερα μάλλον έκανα την τελευταία μου προπόνηση στον Άγιο Κοσμά καθώς θα “μετακομισουμε” προσωρινά στο ΟΑΚΑ τέλος Αυγούστου μέχρι να εγκατασταθούμε μόνιμα στο νέο σπίτι της Γυμναστικής στο Ελληνικό.

Αύριο φεύγουμε για Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και όταν επιστρέψω θα υπάρχουν μόνο οι ατελείωτες αναμνήσεις! Χαρές, πόνοι, στεναχώριες, γέλια, τσακωμοί, αγάπη ιδρώτας επιτυχίες και αποτυχίες.

Θα μου λείψει πολύ!

Θα θυμάμαι για πάντα αυτά τα 24 χρόνια που πέρασα εδώ μέσα που από παιδί μικρό έφτασα να κάνω την δική μου οικογένεια μέσα από εκεί!

Αντίο καλέ μου Άγιε Κοσμά».