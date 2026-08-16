Σήμερα, Κυριακή 16 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν μεταξύ άλλων οι Αλκιβιάδης, Γεράσιμος, Διομήδης, Σεραφείμ, Σαράντης, Απόστολος και Σταμάτης, καθώς και οι αντίστοιχες παραλλαγές των ονομάτων τους.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Αυγούστου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Αλκιβιάδης, Άλκης, Άλτσος

Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης, Γερασιμούλα

Διομήδης

Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα

Σαράντης, Σαράντος, Σαράντω, Σαραντούλα

Απόστολος, Τόλης, Αποστόλης, Λάκης, Αποστολία, Λία, Αποστολίνα, Πολίνα, Λίνα

Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Λευκοθέα, Λευκοθέη

Μύρων, Μύρωνας, Μύρα, Μίρκα

Στράτος, Στράτων, Στράτης, Στράτα, Στρατία, Στρατίνα, Στρατούλα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Στις 16 Αυγούστου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά, μεταξύ άλλων, τον Άγιο Διομήδη, τον Άγιο Σταμάτιο από τον Βόλο, τον Άγιο Απόστολο τον Νέο, τον Όσιο Τιμόθεο επίσκοπο Ευρίπου και κτίτορα της Ιεράς Μονής Πεντέλης, τον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή και Σπηλαιώτη, τον Όσιο Χαιρήμονα, τον Άγιο Αλκιβιάδη, τους Τριακοντατρείς Μάρτυρες από την Παλαιστίνη, τον Άγιο Νικόδημο τον Μοναχό από τα Μετέωρα, τον Άγιο Μακάριο Αρχιεπίσκοπο, τον Όσιο Νείλο τον Ερικούσιο, τον Όσιο Γεράσιμο τον νέο ασκητή, τον Όσιο Δανιήλ τον Μετεωρίτη και τον Άγιο Ακάκιο, Επίσκοπο Λητής και Ρεντίνης.

Την ίδια ημέρα τιμώνται επίσης η ανάμνηση της εισόδου της αχειροτεύκτου μορφής του Κυρίου από την Έδεσσα, η εύρεση των τιμίων λειψάνων των Αγίων Σεραφείμ, Δωρόθεου, Ιάκωβου και Δημητρίου, η Σύναξη των τριών Αγίων της Υπάτης, η Σύναξη των εν Λευκάδι Αγίων, η Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου του Θεοδώρου εν Ρωσία, η Σύναξη της Παναγίας Πρέκλας στη Σκιάθο, καθώς και η μνήμη σεισμού.

Άγιος Διομήδης: Ο γιατρός που συνέδεσε την ιατρική με τη χριστιανική πίστη

Ο Άγιος Διομήδης, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 16 Αυγούστου, καταγόταν, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, από την Ταρσό της Κιλικίας. Σπούδασε ιατρική και άσκησε το επάγγελμά του σε μια εποχή κατά την οποία οι χριστιανοί αντιμετώπιζαν κατά περιόδους διωγμούς από τις ρωμαϊκές αρχές.

Η παράδοση τον παρουσιάζει ως γιατρό που πρόσφερε τις υπηρεσίες του αφιλοκερδώς, φροντίζοντας ασθενείς χωρίς να περιορίζεται μόνο στη σωματική θεραπεία. Παράλληλα μιλούσε για τη χριστιανική πίστη και επιχειρούσε να συνδέσει την ιατρική του δράση με το θρησκευτικό του έργο.

Η δράση του τον οδήγησε στη Νίκαια της Βιθυνίας, όπου συνέχισε να ασκεί την ιατρική και να διδάσκει τον Χριστιανισμό. Για τον λόγο αυτό συγκαταλέγεται στην εκκλησιαστική παράδοση μεταξύ των Αγίων Αναργύρων, δηλαδή των θεραπευτών που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους χωρίς χρηματική αμοιβή.

Κατά την περίοδο των διωγμών που συνδέονται με τον αυτοκράτορα Διοκλητιανό, η δραστηριότητά του φέρεται να έγινε γνωστή στις αρχές. Σύμφωνα με το συναξάρι, δόθηκε εντολή για τη σύλληψή του και στρατιώτες στάλθηκαν να τον εντοπίσουν.

Η εκκλησιαστική διήγηση αναφέρει ότι ο Διομήδης είχε ήδη πεθάνει όταν έφτασαν οι στρατιώτες. Παρ’ όλα αυτά, τον αποκεφάλισαν και μετέφεραν την κεφαλή του ως απόδειξη της εκτέλεσης της διαταγής.

Ο Άγιος Διομήδης έμεινε γνωστός κυρίως για τον συνδυασμό της ιδιότητας του γιατρού με τη θρησκευτική του δράση. Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο στις 16 Αυγούστου.

Ἤθλησε καὶ ζῶν, καὶ θανὼν Διομήδης,

Προαιρέσει ζῶν, καὶ νεκρὸς τομῇ κάρας.

Ἕκτῃ καὶ δεκάτῃ νέκυς ἐτμήθη Διομήδους.

Εορτολόγιο Αυγούστου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Αυγούστου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.