Όλοι μπορεί να έχουν βιώσει αυτό αίσθημα βάρους, δυσφορίας, πίεσης ή έντονης πληρότητας στην κοιλιά μετά από ένα γεύμα. Αν και συνήθως το φούσκωμα μπορεί να είναι παροδικό, όταν επαναλαμβάνεται συχνά μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητά σας.

Παρότι πολλοί συχνά αναζητούν λύση σε κάποιο φάρμακο, υπάρχουν ορισμένες τροφές που μπορούν να συμβάλλουν στην ανακούφιση της πεπτικής δυσφορίας. Αν και καθεμία από αυτές μπορεί να προσφέρει ξεχωριστά οφέλη, η γενική σύσταση είναι να καταναλώνονται στο πλαίσιο ισορροπημένων γευμάτων ή σνακ, ώστε να αξιοποιείται καλύτερα η θρεπτική τους αξία.

Ακολουθούν οι τροφές που συστήνουν διατροφολόγοι όταν το φούσκωμα και η δυσφορία στο στομάχι κάνουν την εμφάνισή τους…

Ακτινίδιο

Έρευνες δείχνουν ότι το ακτινίδιο μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου και στις πιο τακτικές κενώσεις, βοηθώντας έτσι στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας, η οποία αποτελεί μία από τις πιθανές αιτίες του φουσκώματος.

Παράλληλα, το ακτινίδιο περιέχει φυτικές ίνες και ένα φυσικό ένζυμο που ονομάζεται ακτινιδίνη, το οποίο συμβάλλει στην πέψη των πρωτεϊνών και μπορεί να υποστηρίξει τη γενικότερη πεπτική άνεση.

Γιαούρτι ή κεφίρ

Το γιαούρτι και το κεφίρ αποτελούν σημαντικές επιλογές στη διατροφή για πολλούς λόγους. Είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, ενώ παράλληλα προσφέρουν προβιοτικά που υποστηρίζουν ένα υγιές μικροβίωμα του εντέρου.

Τα προβιοτικά δεν πρόκειται να εξαφανίσουν άμεσα το φούσκωμα. Ωστόσο, η συστηματική κατανάλωση τροφών που έχουν υποστεί ζύμωση με την πάροδο του χρόνου βελτιώνει την πέψη.

Τόσο το γιαούρτι όσο και το κεφίρ περιέχουν ζωντανές καλλιέργειες μικροοργανισμών, που μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά ωφέλιμες όταν το φούσκωμα σχετίζεται με ανισορροπία στο μικροβίωμα του εντέρου. Χρειάζεται, ωστόσο, υπομονή, καθώς τα προβιοτικά μπορεί να χρειαστούν περίπου μία έως δύο εβδομάδες μέχρι να υπάρξει αισθητή βελτίωση των συμπτωμάτων.

Μπανάνες

Αν αισθάνεστε φούσκωμα έπειτα από ένα ιδιαίτερα αλμυρό γεύμα, τροφές πλούσιες σε κάλιο, όπως οι μπανάνες, μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση μιας υγιούς ισορροπίας υγρών στον οργανισμό.

Πρόκειται για ένα μέταλλο που συμβάλλει στην αντιστάθμιση των επιδράσεων από την υπερβολική πρόσληψη νατρίου. Εκτός από κάλιο, οι μπανάνες προσφέρουν και διαλυτές φυτικές ίνες, οι οποίες υποστηρίζουν την τακτική λειτουργία του εντέρου.

Τζίντζερ

Το τζίντζερ χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες για την ανακούφιση της πεπτικής δυσφορίας. Έρευνες δείχνουν ότι βοηθά το στομάχι να αδειάζει πιο αποτελεσματικά, περιορίζοντας έτσι το αίσθημα υπερβολικής πληρότητας και το φούσκωμα.

Το τζίντζερ περιέχει φυσικές ενώσεις που ονομάζονται τζιντζερόλες και σογκαόλες, οι οποίες διαθέτουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και ενδέχεται να συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

Μπορείτε να ετοιμάσετε ένα ζεστό ρόφημα με φρέσκο τζίντζερ για να καταπραΰνετε το φούσκωμα ή να το προσθέσετε σε smoothies και άλλα πιάτα για επιπλέον γεύση.

Αγγούρι

Δεν είναι μόνο οι τροφές που μπορούν να προκαλέσουν φούσκωμα. Και η ανεπαρκής ενυδάτωση ενδέχεται να συμβάλει στο πρόβλημα. Η αφυδάτωση μπορεί να επιδεινώσει τόσο τη δυσκοιλιότητα όσο και το φούσκωμα που εμφανίζεται έπειτα από ορισμένα τρόφιμα ή γεύματα.

Τα αγγούρια αποτελούνται περίπου κατά 95% από νερό, επομένως μπορούν να συμβάλουν στην καθημερινή πρόσληψη υγρών. Παράλληλα, προσφέρουν μικρές ποσότητες καλίου και αντιοξειδωτικών, γεγονός που τα καθιστά μια δροσερή και ελαφριά επιλογή όταν αισθάνεστε πρησμένοι ή φουσκωμένοι.

Πότε πρέπει να επισκεφτείτε έναν γιατρό

Όταν το φούσκωμα επιμένει, η διερεύνηση της αιτίας είναι σημαντικότερη από την απλή αποφυγή των συμπτωμάτων. Εάν παρατηρείτε ότι συγκεκριμένες τροφές, όπως τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το σιτάρι, τα κρεμμύδια, τα όσπρια ή οι σακχαροαλκοόλες, σας προκαλούν συστηματικά φούσκωμα, οι διατροφολόγοι συστήνουν να απευθυνθείτε σε έναν επαγγελματία υγείας.

Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διερευνηθεί εάν πίσω από τα συμπτώματα κρύβεται κάποια τροφική δυσανεξία ή ένα άλλο πεπτικό πρόβλημα. Παράλληλα, καλό είναι να αποφεύγετε τον αυθαίρετο αποκλεισμό ολόκληρων ομάδων τροφίμων χωρίς επαγγελματική καθοδήγηση, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε έναν αδικαιολόγητα περιοριστικό τρόπο διατροφής.