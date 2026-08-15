Το λιμάνι Μόκα της Υεμένης ανέστειλε τις εμπορικές και ναυτιλιακές του δραστηριότητες, έπειτα από επιθέσεις των Χούθι τις τελευταίες ημέρες με περισσότερους από 25 πυραύλους, ανακοίνωσε σήμερα ο διευθυντής του λιμανιού.

Οι επιθέσεις σκότωσαν επτά ανθρώπους και προκάλεσαν ζημιές ύψους περίπου 16 εκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε ο διευθυντής σε συνέντευξη Τύπου.

Το λιμάνι της πόλης Μόκα στην Ερυθρά Θάλασσα βρίσκεται κοντά στο στενό του Μπαμπ αλ Μαντέμπ, ένα στρατηγικό σημείο που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και αποτελεί κρίσιμης σημασίας οδό για τη διεθνή ναυτιλία.

Το λιμάνι βρίσκεται υπό τον έλεγχο της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία. Έχει μικρότερη χωρητικότητα μεταφοράς φορτίου από αυτή που έχουν τα κύρια λιμάνια της Υεμένης, το Άντεν και τη Χοντέιντα.

Η κυβέρνηση της Υεμένης ανακοίνωσε χθες ότι οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι εκτόξευσαν έξι βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της Μόκας, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερις αμάχους και στοχεύοντας πολιτικές, οικονομικές και ναυτικές εγκαταστάσεις.

Οι σιίτες αντάρτες από την πλευρά τους ανέφεραν πως εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον στρατιωτικών υποδομών των υποστηριζόμενων από τη Σαουδική Αραβία.