Ανοιχτό άφησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το ενδεχόμενο να ενταχθεί η Αίγυπτος στο νέο κοινό αμυντικό σύμφωνο που υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, ενώ παράλληλα υποστήριξε ότι έχει λάβει προσωπική δέσμευση από τον Ντόναλντ Τραμπ για τα μαχητικά F-35.

Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, η οποία αναμένεται να μεταδοθεί το βράδυ της Κυριακής, ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε «πιθανή» την προσχώρηση του Καΐρου στην αμυντική συμφωνία, επισημαίνοντας ότι η πόρτα παραμένει ανοιχτή και για άλλα κράτη.

Πιθανή η συμμετοχή της Αιγύπτου

Ο Ερντογάν εξήγησε ότι η Κοινή Αμυντική Συμφωνία της Μέκκας προβλέπει κοινή δράση των κρατών-μελών σε περίπτωση που κάποιο από αυτά δεχθεί εξωτερική επίθεση.

«Αυτή η συμφωνία έστειλε ένα σημαντικό μήνυμα στον κόσμο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ένταξη της Αιγύπτου αποτελεί ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται για τη μελλοντική διεύρυνση του συμφώνου.

Το λεγόμενο «Σύμφωνο της Μέκκας» υπεγράφη την περασμένη Παρασκευή στην ιερή πόλη της Σαουδικής Αραβίας από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ.

Η υπόσχεση Τραμπ για τα F-35

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Τούρκος πρόεδρος και στο ζήτημα των αμερικανικών μαχητικών F-35, υποστηρίζοντας ότι έχει λάβει υπόσχεση από τον Ντόναλντ Τραμπ και πλέον περιμένει αυτή να υλοποιηθεί.

Η Τουρκία αποκλείστηκε το 2019 από το πολυεθνικό πρόγραμμα των F-35, μετά την απόφαση της Άγκυρας να παραλάβει το ρωσικό σύστημα αεράμυνας S-400. Η Ουάσινγκτον είχε εκφράσει την ανησυχία ότι η παρουσία των ρωσικών συστημάτων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ευαίσθητες τεχνολογίες των αμερικανικών μαχητικών.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον περασμένο μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας δίπλα του τον Ερντογάν, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του προτίθεται να άρει τις κυρώσεις CAATSA που είχαν επιβληθεί στην Τουρκία τον Δεκέμβριο του 2020 λόγω της αγοράς των S-400.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αφήσει τότε ανοιχτό και το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, σημειώνοντας ότι η κυβέρνησή του «σίγουρα θα εξέταζε» μια τέτοια εξέλιξη.

Ωστόσο, η πώληση των μαχητικών στην Άγκυρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αντιδράσεις στο αμερικανικό Κογκρέσο. Παράλληλα, νόμος που ψηφίστηκε το 2020 απαγορεύει στο Πεντάγωνο να μεταβιβάσει F-35 στην Τουρκία όσο η χώρα διατηρεί στην κατοχή της το ρωσικό σύστημα S-400.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Στη συνέντευξή του ο Ερντογάν αναφέρθηκε ακόμη στις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, αλλά και στις συγκρούσεις στη Συρία, τη Γάζα και τον Λίβανο.

Ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε προτεραιότητα για την Άγκυρα την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι η συνέχιση του αποκλεισμού τους δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα κανενός.

Παράλληλα, απέδωσε στο Κατάρ σημαντικό ρόλο στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό των συγκρούσεων στην περιοχή.

Το μήνυμα για Συρία, Γάζα και Λίβανο

Αναφερόμενος στη Συρία, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τη σταθερότητα της χώρας, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι σχεδιάζει να την επισκεφθεί.

Για τους Κούρδους της Συρίας, υποστήριξε ότι θα έχουν «μερίδιο στην ειρήνη και τη σταθερότητα».

Σε ό,τι αφορά τη Γάζα, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η Τουρκία «δεν μπορεί να αφήσει μόνη τη Γάζα» και θα συνεχίσει να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για τη στήριξή της. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Χαμάς τηρεί καλόπιστα τις δεσμεύσεις της, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τον πόλεμο.

Για τον Λίβανο, ο Ερντογάν εξέφρασε την έντονη ανησυχία της Άγκυρας για τις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις. Όπως ανέφερε, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία έθεσε στον Αμερικανό πρόεδρο την ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στον Λίβανο, υπογραμμίζοντας τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ουάσινγκτον.