Μετά το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο, ο Απόστολος Σίσκος ανέβηκε ξανά στο βάθρο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού, κατακτώντας το χάλκινο στα 200μ. πεταλούδα.

Ο 21χρονος Έλληνας κολυμβητής πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση και πρόσθεσε ένα δεύτερο μετάλλιο στη συγκομιδή του, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε εντυπωσιακή αγωνιστική κατάσταση.

Μιλώντας στην ΕΡΤ μετά τον τελικό, ο Σίσκος δεν έκρυψε την έκπληξή του για την επίδοσή του, τονίζοντας ότι δεν περίμενε πως θα καταφέρει να κατακτήσει το μετάλλιο.

«Τρελάθηκα και εγώ τώρα που είδα τον χρόνο, δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση. Μπήκα μέσα δυνατά, δεν είχα τίποτα να χάσω. Το κυνήγησα μέχρι τελευταία στιγμή, το πίστεψα και το πήρα δικαιωματικά νομίζω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το χάλκινο μετάλλιο ήρθε ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο και ο Έλληνας πρωταθλητής το αφιέρωσε στην Ελλάδα και στους πυροσβέστες που δίνουν μάχη με τις φωτιές.

«Της Παναγίας σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Έκανε το θαύμα της και εγώ έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες που δίνουν τρελή μάχη για τις φωτιές που γίνονται, οπότε δίνουμε και εμείς τη δική μας μάχη», είπε ο Σίσκος.

Ο 21χρονος κολυμβητής ρωτήθηκε στη συνέχεια αν αισθάνθηκε πιο απελευθερωμένος στον τελικό των 200μ. πεταλούδα, έχοντας ήδη κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο.

«Σίγουρα ναι! Το έκανα ξεκάθαρα για να το απολαύσω και νομίζω τώρα το απολαμβάνω και λίγο παραπάνω», απάντησε, αποτυπώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη χαρά του για τη δεύτερη μεγάλη επιτυχία του στο Παρίσι.