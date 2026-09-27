Με προσωπικές αναμνήσεις από τα χρόνια που τη γνώριζε μίλησε η θεία της γιατρού του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία βρίσκεται προφυλακισμένη για την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή. Μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα», αναφέρθηκε στην εμφάνιση, τη συμπεριφορά και τον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, η 56χρονη ήθελε να παρουσιάζεται στην τοπική κοινωνία.

«Την βλέπαμε στην εκκλησία, πολύ στολισμένη, που καμία σχέση για γιατρός», είπε αρχικά η θεία της, περιγράφοντας την εικόνα που είχε σχηματίσει για την ανιψιά της από τα χρόνια που τη θυμάται στο χωριό.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην επαγγελματική της πορεία, λέγοντας: «Πήγαινε, τάχα, σε ιατρική, αλλά τι γιατρός βγήκε;».

Η ίδια μίλησε ακόμη για τον χαρακτήρα που, σύμφωνα με την προσωπική της αντίληψη, είχε η 56χρονη. «Ήταν λίγο φιγουρατζού, λίγο έτσι εγωίστρια, εγωιστική φάρα, να το πω έτσι απλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν υπολόγιζε κανέναν»

Η θεία της γιατρού συνέχισε την περιγραφή της λέγοντας ότι θεωρούσε πως η 56χρονη έδινε ιδιαίτερη σημασία στην κοινωνική της εικόνα.

«Γιατί κοίταζε ότι αυτή είναι και δεν είναι άλλος. Να βρεθεί μπροστά σου και να σε πατούσε, θα σε έσπρωχνε, ή δεν θα έδινε σημασία», είπε, συνεχίζοντας την προσωπική της αφήγηση.

Όπως ανέφερε, θεωρούσε ότι η ανιψιά της είχε έντονη παρουσία στο χωριό και ξεχώριζε για την εμφάνισή της. «Δεν υπολόγιζε κανέναν, ότι αυτή ήτανε η πλούσια, η καλή στο χωριό», είπε.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα και στο ντύσιμό της, περιγράφοντας μια γυναίκα που, όπως υποστήριξε, επέλεγε ακριβά και εντυπωσιακά ρούχα. «Και ντυμένη ωραία. Παπούτσια δωδεκάποντο, φούστα πάνω από το γόνατο. Ρούχα πολυτελείας, ακριβά ρούχα», ανέφερε.

«Ήμασταν 20-50 γυναίκες στην εκκλησία, αυτή διέφερε. Είχε το μαλλί ξανθό», πρόσθεσε η θεία της.

Κλείνοντας την περιγραφή της, αναφέρθηκε και στην οικογενειακή και οικονομική εικόνα της 56χρονης, λέγοντας: «Καθώς παντρεύτηκε, αυτή ήταν και όχι άλλη στο χωριό. Ήταν εγωίστρια, ήτανε λουσού. Έχουνε σπίτι διώροφο σπίτι, καλό περιποιημένο, καλοφτιαγμένο…».

Η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Η 56χρονη γιατρός είναι προφυλακισμένη μαζί με τον 58χρονο σύζυγό της, επίσης γιατρό, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζεται. Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται οι καταθέσεις, οι επικοινωνίες και τα μηνύματα των προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση, καθώς και όσα συνέβησαν στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Μάλιστα, νεότερα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στις «Εξελίξεις Τώρα» αφορούν μηνύματα μεταξύ του υπνοθεραπευτή, του Μαζωνάκη και της γιατρού πριν και μετά το περιστατικό.

Παράλληλα, εξετάζεται το ακριβές χρονικό της πλασμαφαίρεσης και ποια πρόσωπα βρίσκονταν στο ιατρείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Οι καταθέσεις και οι επικοινωνίες αποτελούν μέρος της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι αναφορές της θείας αφορούν αποκλειστικά τη δική της προσωπική περιγραφή της 56χρονης και δεν αποτελούν δικαστική διαπίστωση για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.