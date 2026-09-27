Σε μια περιόδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει απολύτως αποφασισμένη να προστατεύσει την εθνική της κυριαρχία απέναντι σε οποιαδήποτε εξωτερική επιβουλή.

Κατά την αντιφώνησή του στο γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του ο Δήμαρχος Τρίπολης, Κωνσταντίνος Τζιούμης, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 205 χρόνια από την Άλωση της Τριπολιτσάς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στάθηκε ιδιαίτερα στην ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων και της ελληνικής κοινωνίας.

«Αυτή η δημοκρατία έχει “δώσει” νεολαία και Στρατό, που με καμάρι, σήμερα, παρέλασαν και νιώθουν, ότι μπορούν να την υπερασπιστούν έναντι, όχι μόνον, όσων την αμφισβητούν, αλλά και όσων την απειλούν από την άλλη άκρη του Αιγαίου, θέλοντας να μας κάνουν να νιώσουμε, πως μπορούμε τάχα να μην υπερασπίζουμε ή μπορούμε τάχα να μην είμαστε αποφασιστικοί στη θέλησή μας για απαραβίαστη κυριαρχία και απαραβίαστα ελληνικά σύνορα».

Ο ανώτατος πολίτευακός άρχοντας επεσήμανε με έμφαση τη σημασία της εθνικής ετοιμότητας, σημειώνοντας:

«Δεν τιμούμε τη σημερινή μέρα για να μην είμαστε ανυποχώρητοι στην υπεράσπιση των εθνικών μας δικαιωμάτων και εθνικών δικαίων και δεν τιμούμε τη σημερινή μας μέρα για να μην είμαστε πάντα έτοιμοι, λαός και Στρατό, να αποδείξουμε ότι και την εθνική μας κυριαρχία και την ελευθερία μας θα τις υπερασπιστούμε νικηφόρα έναντι κάθε απειλής».

Τα όρια του πολιτικού διαλόγου και η εσωτερική ενότητα

Πέρα από τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας αναφέρθηκε εκτενώς στο πολιτικό κλίμα στο εσωτερικό της χώρας, ξεκαθαρίζοντας ότι οι πολιτικές διαφωνίες αποτελούν δομικό στοιχείο του δημοκρατικού πολιτεύματος, αρκεί να μην ξεπερνούν ορισμένα όρια.

«Η ενότητα στα μεγάλα και η σύμπνοια είναι όρος απαράβατος για την επιβίωση και την πρόοδό μας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικότερα για τους κανόνες που πρέπει να διέπουν τη δημόσια αντιπαράθεση, ανέφερε:

«Σε μια πλήρη δημοκρατία, όπως είναι η Ελλάδα, και οι διαφωνίες και οι διενέξεις και οι συγκρούσεις και οι ανταγωνισμοί οι πολιτικοί είναι, όχι απλώς θεμιτά, αλλά βασικά στοιχεία της δημοκρατίας. Συγχρόνως, βασικό στοιχείο της δημοκρατίας είναι και η κατανόηση, ότι όλα αυτά γίνονται μέσα σε ένα περιβάλλον, το οποίο πρέπει όλοι να αναγνωρίζουμε. Και αυτό το περιβάλλον είναι τα όρια της δημοκρατίας».

Συνεχίζοντας στο ίδιο πνεύμα, προσέθεσε:

«Τα όρια της δημοκρατίας είναι οι διαφωνίες μας και η “πολεμική” αντιπαράθεση του ενός με τον άλλο, να γίνονται μέσα σε ένα πνεύμα, το οποίο θα μπορούσα να το περιγράψω με όρους άλλης εποχής, όσο το δυνατόν ηπιότερο και όχι τοξικό ή διχαστικό».

Για να καταδείξει την αναγκαιότητα της ομοψυχίας, έκανε αναφορές σε ιστορικά παραδείγματα, σημειώνοντας πως:

«Όταν το ναυτικό των Περσών έφτασε στη Σαλαμίνα, οι δύο μεγάλοι πολιτικοί αντίπαλοι της εποχής, ο Αριστείδης και ο Θεμιστοκλής, έδωσαν τα χέρια. Όταν οι Πέρσες, πριν από τη Σαλαμίνα έφτασαν στο Μαραθώνα, οι Πλαταιείς, χωρίς να τους ζητηθεί από τους Αθηναίους, πήγαν και βοήθησαν τους Αθηναίους και νίκησαν στο Μαραθώνα. Όταν ο Καραϊσκάκης, ένας άλλος σπουδαίος Αρχιστράτηγος του ίδιου αγώνα τον οποίον σήμερα τιμάμε, ένιωσε πως κινδυνεύει η ενότητα από φαγωμάρα, υποχώρησε και έδωσε την αρχιστρατηγία σε κάποιον σαφώς υποδεέστερό του».

«Αν δεν υπήρχε η Άλωση της Τριπολιτσάς, η έκβαση του αγώνα θα ήταν απαισιόδοξη»

Αναφερόμενος στη στρατηγική σημασία του ιστορικού γεγονότος που τιμάται στην Αρκαδία, υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός υπό την ηγεσία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη υπήρξε καθοριστικός για την εξέλιξη της Επανάστασης του 1821.

«Εάν δεν υπήρχε η Άλωση της Τριπολιτσάς θα ήταν άγνωστη, απαισιόδοξη ενδεχομένως, η έκβαση αυτού του αγώνα. Δεν επελέγη τυχαία η Τριπολιτσά και δεν επέμεναν, υπό τον Κολοκοτρώνη, οι αγωνιστές της εποχής εκείνης στη μνήμη των οποίων καταθέσαμε προηγουμένως στεφάνι επί έξι μήνες να πολιορκούν την Τριπολιτσά άσκοπα. Ήταν το διοικητικό, το στρατιωτικό και το οικονομικό κέντρο της Πελοποννήσου τότε η Τριπολιτσά», ανέφερε.

Σχετικά με τη συνολική διαδρομή της χώρας μέχρι σήμερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας επισήμανε την εξέλιξη που έχει συντελεστεί:

«Αυτή, η πατρίδα, διεκδικεί σήμερα αυτά τα άλματα προς το μέλλον, διεκδικεί να τιμά τα γεγονότα, που σήμερα τιμήσαμε και διεκδικεί να είναι ανυποχώρητη, στην υπεράσπιση της κυριαρχίας και της ελευθερίας της, που τόσο δύσκολα, τόσο ηρωικά, τόσο θαυμάσια χάρισαν οι άνθρωποι που σήμερα τιμούμε, με πρωτομάστορα τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη».

Κλείνοντας την ομιλία του, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία του στην πόλη:

«Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή και χαρά να βρίσκεται κανείς με την ιδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Τριπολιτσά, την ιστορική αυτή μέρα της Άλωσης και Απελευθέρωσής της από τον τουρκικό ζυγό, μετά από τέσσερις αιώνες στυγερής τυραννίας».