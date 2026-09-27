Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς παραιτήθηκε από την προεδρία της Σερβίας, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκλογή νέου προέδρου, ενώ ο ίδιος ετοιμάζεται να διεκδικήσει την πρωθυπουργία στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου.

Ο Βούτσιτς βρίσκεται στη δεύτερη προεδρική θητεία του και, καθώς το Σύνταγμα δεν του επιτρέπει να διεκδικήσει τρίτη, επέλεξε να αποχωρήσει νωρίτερα από το αξίωμα και να ηγηθεί της εκλογικής μάχης του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS).

Από την προεδρία στην πρωθυπουργία

Η παραίτηση δεν σημαίνει αποχώρηση από την πολιτική. Αντίθετα, ο Βούτσιτς έχει δηλώσει ότι θα συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία ως υποψήφιος για την πρωθυπουργία, εφόσον το κόμμα του εξασφαλίσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης μετά τις εκλογές.

Οι βουλευτικές εκλογές έχουν προγραμματιστεί για τις 25 Οκτωβρίου, μετά τη διάλυση της σερβικής Βουλής στις 9 Σεπτεμβρίου.

Νέες εκλογές και για την προεδρία

Με την παραίτηση του Βούτσιτς ανοίγει παράλληλα η διαδικασία για πρόωρες προεδρικές εκλογές. Σύμφωνα με το σερβικό θεσμικό πλαίσιο, η εκλογή νέου προέδρου πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε τρεις μήνες από την παραίτηση.

Μέχρι τότε, τα καθήκοντα του προέδρου αναλαμβάνει προσωρινά η πρόεδρος της σερβικής Βουλής, Άνα Μπρνάμπιτς.

Η Σερβία οδηγείται έτσι σε δύο διαφορετικές εκλογικές αναμετρήσεις, με τον Βούτσιτς να συμμετέχει στην κοινοβουλευτική και όχι στην προεδρική κάλπη.