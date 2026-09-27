Η Εθνική Ελλάδας νίκησε και τη Γερμανία εκτός έδρας, με 1-0, έκανε το 2/2 και παρέμεινε στην 1η θέση του ομίλου της στη League A του Nations League.
Η Εθνική ομάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά στη League A του Nations League και το ξεκίνημά της είναι απλά ονειρικό καθώς πετάει από νίκη σε νίκη και μάλιστα εκτός έδρας.
Η αρχή έγινε με το 2-1 επί της Σερβίας και μάλιστα με ανατροπή την περασμένη Πέμπτη (24/9) και η συνέχεια δόθηκε την Κυριακή (27/9) στο Άουγκσμπουργκ, όπου με γκολ του Κουρμπέλη νίκησε, με 1-0, για πρώτη φορά τη Γερμανία.
Έτσι, έχει 6 βαθμούς μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές και βρίσκεται στην 1η θέση και στο +2 από την Ολλανδία, την οποία θα υποδεχθεί την προσεχή Πέμπτη (1/10) στην κατάμεστη Τούμπα.
Τα αποτελέσματα
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (2 αγωνιστικές)
Ελλάδα 6
Ολλανδία 4
Γερμανία 1
Σερβία 0
Η επόμενη αγωνιστική (1/10)
Ελλάδα – Ολλανδία
Γερμανία – Σερβία