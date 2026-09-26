Ο γιος του Τάσου Μπουγά, Διονύσης, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» και μεταξύ άλλων μίλησε για τον «Πλανητάρχη».

«Τον πατέρα μου τον φωνάζω Daddy! Έζησα τον πατέρα μου σε άσχημες περιόδους με τη δημοσιότητα και γι’ αυτό αποφεύγω την έκθεση», είπε αρχικά ο Διονύσης Μπουγάς.

Ο Διονύσης Μπουγάς είπε στη συνέχεια: «Όταν άκουγα σε παρέες για παιδιά άλλων επωνύμων να λένε “α, αυτή είναι η κόρη της τάδε”, τότε αποφάσισα να μην λέω ότι είμαι ο γιος του Μπουγά. Μεγάλωσα και δούλεψα μέσα στα μπουζούκια!

Η κόρη μου τώρα είναι 11 χρονών, με τη μητέρα της έχουμε χωρίσει εδώ και εφτά χρόνια. Όταν χώρισαν οι γονείς μου ήμουν 2,5 ετών και τότε μετακόμισα μαζί με τον πατέρα μου στη Γερμανία. Γυρίσαμε πίσω στην Ελλάδα όταν ήμουν έξι ετών».

Δείτε όλα όσα είπε ο Διονύσης Μπουγάς: