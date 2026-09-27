Ορμούζ, Μπαμπ ελ Μαντέμπ, Παναμάς και Μάλακα είναι τέσσερα διαφορετικά σημεία στον παγκόσμιο χάρτη, όμως σήμερα συνδέονται από ένα κοινό πρόβλημα: η διεθνής οικονομία εξαρτάται από θαλάσσιους διαδρόμους που μπορούν να επηρεαστούν από έναν πόλεμο, μια επίμονη ξηρασία ή ακόμη και μια απόφαση που αφορά το κόστος διέλευσης.

Περίπου το 80% του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται διά θαλάσσης και η σημερινή συγκυρία δημιουργεί μια ασυνήθιστη κατάσταση. Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει περιορίσει δραστικά την κίνηση στο Στενό του Ορμούζ και έχει επηρεάσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, ενώ στην άλλη πλευρά του πλανήτη το Κανάλι του Παναμά αντιμετωπίζει τις συνέπειες της λειψυδρίας. Την ίδια ώρα, το Στενό της Μάλακα, μία από τις σημαντικότερες πύλες για την Ασία, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία.

Δεν πρόκειται για τέσσερις πανομοιότυπες κρίσεις. Η ιδιαιτερότητα της σημερινής συγκυρίας βρίσκεται ακριβώς στο ότι οι πιέσεις εμφανίζονται ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία του παγκόσμιου δικτύου μεταφορών.

Ορμούζ: Το στενό από το οποίο περνά η ενέργεια του πλανήτη

Το Στενό του Ορμούζ είναι το πιο άμεσο πρόβλημα. Βρίσκεται ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν και αποτελεί τη θαλάσσια έξοδο από τον Περσικό Κόλπο προς τον Κόλπο του Ομάν και τον Ινδικό Ωκεανό.

Πριν από τον πόλεμο, από εκεί περνούσε περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η σημερινή εικόνα όμως είναι εντελώς διαφορετική. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε το Reuters, μόλις 17 εμπορικά πλοία διέσχισαν το στενό σε ένα Σαββατοκύριακο, έναντι 37 το προηγούμενο και περίπου 125 μεγάλων εμπορικών πλοίων ημερησίως πριν από την έναρξη του πολέμου.

Η διέλευση δεν έχει σταματήσει απολύτως. Κάποια δεξαμενόπλοια εξακολουθούν να μεταφέρουν φορτία, σε ορισμένες περιπτώσεις με απενεργοποιημένους πομπούς εντοπισμού. Όμως η δραματική πτώση της κυκλοφορίας δείχνει το μέγεθος της διαταραχής.

Το πρόβλημα είναι ότι το Ορμούζ δεν αντικαθίσταται εύκολα από μια άλλη θαλάσσια διαδρομή. Υπάρχουν χερσαίες ενεργειακές υποδομές που μπορούν να απορροφήσουν μέρος των φορτίων, αλλά η δυναμικότητά τους είναι περιορισμένη. Αυτός είναι και ο λόγος που κάθε παρατεταμένη διαταραχή στο στενό μεταφέρεται γρήγορα στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Μπαμπ ελ Μαντέμπ: Η δεύτερη πόρτα της κρίσης

Νότια από την Ερυθρά Θάλασσα βρίσκεται το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, το στενό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό.

Η γεωγραφική του θέση το κάνει κρίσιμο για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ Ασίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Η ασφάλεια της περιοχής έχει ήδη επηρεαστεί από τις επιθέσεις των Χούθι σε πλοία, με αποτέλεσμα σημαντικό μέρος της ναυτιλίας να αναζητά εναλλακτικές διαδρομές γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας.

Η πίεση πλέον συνδέεται και άμεσα με την ενεργειακή κρίση. Το Reuters κατέγραψε στα τέλη Σεπτεμβρίου ότι η κίνηση στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ είχε επίσης υποχωρήσει, με 51 πλοία να περνούν από το στενό σε ένα Σαββατοκύριακο έναντι 57 την προηγούμενη εβδομάδα.

Και εδώ βρίσκεται το πρόβλημα για την παγκόσμια οικονομία: όταν ένα πλοίο αποφεύγει την Ερυθρά Θάλασσα και επιλέγει την παράκαμψη της Αφρικής, δεν αλλάζει μόνο η διαδρομή. Αυξάνονται η απόσταση, ο χρόνος ταξιδιού, τα καύσιμα, τα ασφάλιστρα και τελικά το κόστος μεταφοράς.

Έτσι, μια περιφερειακή σύγκρουση μπορεί να μετατραπεί σε κόστος για εμπορεύματα που φτάνουν σε αγορές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Παναμάς: Όταν το πρόβλημα δεν είναι ο πόλεμος αλλά το νερό

Στην άλλη άκρη του κόσμου, το Κανάλι του Παναμά αντιμετωπίζει μια διαφορετική απειλή.

Η λειτουργία του εξαρτάται από τη στάθμη των υδάτων στη λίμνη Γκατούν, το τεχνητό υδάτινο σύστημα που τροφοδοτεί τις δεξαμενές οι οποίες απαιτούνται για τη διέλευση των πλοίων από τις υδατοφράκτες.

Η επίμονη ξηρασία έχει ήδη περιορίσει τις δυνατότητες του καναλιού. Και η κατάσταση έχει αποκτήσει νέα διάσταση μέσα στο 2026, καθώς η αυξημένη ζήτηση για διαθέσιμες διελεύσεις πιέζει το σύστημα. Το Reuters ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πλοιοκτήτης φέρεται να κατέβαλε πάνω από 5 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία για μία θέση διέλευσης πλοίου από το κανάλι. Το ποσό αυτό δεν αποτελεί το κανονικό τέλος διέλευσης, αλλά πρόσθετο τίμημα για την εξασφάλιση διαθέσιμης θέσης.

Η σημασία του Παναμά είναι τεράστια για το εμπόριο μεταξύ Ασίας και Αμερικής. Το El País επισημαίνει ότι από το κανάλι περνά περίπου το 40% των εμπορευματοκιβωτίων με προέλευση ή προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όταν το κανάλι περιορίζει τη δυνατότητά του, τα πλοία μπορούν να ακολουθήσουν εναλλακτικές διαδρομές. Αλλά η εναλλακτική έχει κόστος: μεγαλύτερο ταξίδι, περισσότερα καύσιμα και μεγαλύτερη πίεση στον διαθέσιμο στόλο.

Και αυτό έχει ήδη ευρύτερες συνέπειες. Η S&P Global προειδοποίησε τον Σεπτέμβριο ότι το δίκτυο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ Ασίας και Αμερικής βρίσκεται υπό έντονη πίεση, με τους περιορισμούς στον Παναμά να αποτελούν έναν από τους παράγοντες που αυξάνουν την ευπάθεια της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Μάλακα: Η «αθόρυβη» αρτηρία της Ασίας

Το τέταρτο σημείο είναι το Στενό της Μάλακα, ανάμεσα στη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη και την Ινδονησία. Δεν βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πολεμικής κρίσης όπως ο Ορμούζ ή το Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Ακριβώς γι’ αυτό όμως η σημασία του συχνά περνά απαρατήρητη.

Η Μάλακα αποτελεί μία από τις βασικές πύλες μεταξύ του Ινδικού και του Ειρηνικού Ωκεανού και είναι ζωτικής σημασίας για τις ασιατικές οικονομίες. Ιδιαίτερα για την Κίνα, η σημασία της είναι τεράστια: σύμφωνα με τη σημερινή ανάλυση του El País, περίπου τέσσερα στα πέντε βαρέλια πετρελαίου και φορτία φυσικού αερίου που εισάγει η Κίνα περνούν από την περιοχή.

Η Μάλακα αποκτά έτσι ιδιαίτερο βάρος όχι μόνο ως εμπορικός δρόμος αλλά και ως παράγοντας στρατηγικής ασφάλειας.

Και υπάρχει ένα ακόμη στοιχείο που προσθέτει αβεβαιότητα. Η Ινδονησία έχει αφήσει ανοιχτή τη συζήτηση για την επιβολή τελών διέλευσης, κάτι που θα μπορούσε να προσθέσει ένα ακόμη κόστος σε μία ήδη εξαιρετικά φορτωμένη θαλάσσια αρτηρία.

Τέσσερα διαφορετικά προβλήματα, ένα παγκόσμιο ντόμινο

Το ιδιαίτερο στοιχείο της σημερινής συγκυρίας είναι ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική κρίση στις θαλάσσιες μεταφορές. Στο Ορμούζ, το πρόβλημα είναι ο πόλεμος και η ασφάλεια της ενεργειακής τροφοδοσίας. Στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ, η ναυσιπλοΐα επηρεάζεται από τις επιθέσεις και την αστάθεια στην περιοχή. Στον Παναμά, η βασική πίεση προέρχεται από το νερό και τη διαθεσιμότητα των διελεύσεων. Στη Μάλακα, το βάρος πέφτει στη γεωπολιτική σημασία μιας στενής θαλάσσιας πύλης από την οποία εξαρτάται μεγάλο μέρος του ασιατικού εμπορίου.

Το αποτέλεσμα όμως μπορεί να είναι κοινό: όσο περισσότερα πλοία αναγκάζονται να αλλάξουν διαδρομή, τόσο αυξάνεται η πίεση σε ολόκληρο το παγκόσμιο ναυτιλιακό δίκτυο.

Η S&P Global έχει ήδη επισημάνει ότι η εκτροπή φορτίων από τον Ορμούζ αυξάνει την πίεση σε άλλα θαλάσσια περάσματα, μεταξύ των οποίων ο Παναμάς και η Μάλακα. Έτσι, μια διαταραχή σε ένα σημείο μπορεί να μεταφερθεί σε άλλα σημεία του συστήματος.

Αυτό είναι και το στοιχείο που κάνει τη σημερινή κατάσταση διαφορετική από μια μεμονωμένη κρίση. Όπως επισημαίνει η ανάλυση του El País, στο παρελθόν οι μεγάλες διακοπές συνήθως αφορούσαν μία βασική θαλάσσια διαδρομή κάθε φορά. Τώρα πολλές πιέσεις εμφανίζονται παράλληλα.

Και όταν η θαλάσσια διαδρομή μεγαλώνει, το κόστος δεν μένει στη θάλασσα. Περνά στα καύσιμα, στα ναύλα, στις ασφαλίσεις, στις πρώτες ύλες, στα προϊόντα και τελικά στον καταναλωτή.

Η μεγάλη δοκιμασία για την παγκόσμια οικονομία, επομένως, δεν είναι μόνο αν θα αποκατασταθεί η λειτουργία ενός συγκεκριμένου περάσματος. Είναι αν το παγκόσμιο δίκτυο θαλάσσιων μεταφορών μπορεί να απορροφήσει ταυτόχρονα προβλήματα σε πολλές από τις βασικές αρτηρίες του.