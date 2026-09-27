Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Σούπερ Καπ, τον πρώτο τίτλο της σεζόν, νικώντας με 101-96 τον ΠΑΟΚ και ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε κάποια παράπονα από τους παίκτες του, όχι όμως και από τον Γιαν Μοντέρο.

Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν ακόμη και με 20 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο όμως είδαν τους «ασπρόμαυρους» να πλησιάζουν και τελικά το παιχνίδι μετατράπηκε σε θρίλερ και κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Όπως και να ‘χει, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη, με τον προπονητή του να ξεκινάει τις δηλώσεις του, λέγοντας: «Προφανώς είναι νωρίς στη χρονιά. Δεν ήμασταν συμπαγείς αμυντικά σε όλο το παιχνίδι. Είχαμε τη διαφορά κοντά στους 20 πόντους και πρέπει να μάθουμε να ελέγχουμε καλύτερα τέτοιες καταστάσεις.

Εκτός από το ταλέντο, σκοράραμε με παίκτες που δεν έχουν ακόμη ποσοστά. Το μομέντουμ στο τέλος δεν ήταν υπέρ μας και δεν διαχειριστήκαμε το ματς όπως έπρεπε. Ήταν μία ακόμη κατάκτηση τίτλου. Ο Ολυμπιακός πρέπει, αν κερδίζει, να κερδίζει τίτλους».

Συνεχίζοντας, ο Μπαρτζώκας είπε πως «εμείς έχουμε περιορισμένο ρόστερ όσον αφορά τους ψηλούς, γι’ αυτό και πήγαμε σε κάποια δοκιμαστικά σχήματα. Για αρκετή ώρα παίξαμε στο “5” με τον Εντιάι και δεν μπορέσαμε να ξεκουράσουμε τους άλλους. Όμως, το γεγονός ότι βάλαμε 101 πόντους αυτή την εποχή δείχνει ότι έχουμε μεγάλη ικανότητα».

Τέλος, σχετικά με τον Μοντέρο, ο προπονητής του Ολυμπιακού είπε: «Τι να εγκλιματιστεί… Εδώ ελέγχει την ομάδα πλήρως. Οι καλοί παίκτες δεν χρειάζονται εγκλιματισμό ούτε χρόνο προσαρμογής».